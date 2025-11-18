¿Del chubasquero a la camiseta térmica? El gran cambio del tiempo en Córdoba del que avisa la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto sobre aviso en un reciente comunicado inserto en su web y en sus redes sociales. A partir de este miércoles, una masa de origen ártico alcanzará España, “dando lugar a un acusado y generalizado descenso de las temperaturas hasta el fin de semana”.

De hecho, podremos asistir en algunos puntos elevados de la provincia de Córdoba a heladas nocturnas. En muchos puntos de España, el termómetro no superará los 10 grados y las nevadas serán copiosas a partir de los 400-600 metros en determinados puntos del tercio norte.

¿Y cómo afectará esto a Córdoba? De momento, esta pasada madrugada la estación del aeropuerto ha marcado una mínima de solo 6 grados, misma medición que en Cardeña. Aunque hasta cinco estaciones meteorológicas de la Aemet han registrado mínimas aún más bajas: Prágdena (5,2º), Hinojosa del Duque (5,5º), Valsequillo (5,6º) y Villanueva de Córdoba (5,8º).

Ello se ha notado, además, en la fuerte y espesa niebla con la que ha amanecido la capital, en una estampa entre otoñal e invernal. Los chubasqueros han vuelto al armario tras el paso de la borrasca Claudia, pero para dar paso a la camiseta térmica con la que no pocos cordobeses han salido hoy de casa.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet para el martes 18 de noviembre, tendremos cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 19º; en Lucena, entre 7º y 16º; en Pozoblanco, entre 5º y 15º, y en Priego, entre 4º y 14º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Este miércoles, 19 de noviembre, la Aemet espera cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes altas a lo largo de la mañana. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 18º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 3º y 14º, y en Priego, entre 4º y 14º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: