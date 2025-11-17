¿Un último arreón? ¿O aún tenemos agua para rato? Estas son las horas en las que habrá lluvias hoy en Córdoba

La borrasca Claudia, parece (y decimos parece porque con la importantísima inestabilidad atmosférica de los últimos días, cabe aportar un punto de cautela), termina en las próximas horas su discurrir por Andalucía, y lo hace tras haber dejado importantes precipitaciones durante cuatro jornadas consecutivas tanto en Córdoba capital como en la provincia. En la estación meteorológica del aeropuerto han sido 83,5 los litros recogidos, según los datos publicados por la Aemet en su página web.

De todos modos, hoy lunes, 17 de noviembre, inauguramos la semana con los últimos coletazos de la borrasca, que dejará aún lluvias importantes durante la mañana y bien entrada la tarde. Al importante frente borrascoso le seguirá un descenso acusado de las temperaturas, que podrían alcanzar los 0 grados el próximo fin de semana, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico concreto para las próximas horas, la Aemet espera cielos muy nubosos acompañados de chubascos, tendiendo a abrirse claros al final del día. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 16º; en Lucena, entre 8º y 15º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 6º y 14º.

Previsión del tiempo, por horas, en Córdoba capital. / Aemet

El tiempo en Córdoba este martes

Este martes, 18 de noviembre, la Aemet espera cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 19º; en Lucena, entre 7º y 16º; en Pozoblanco, entre 5º y 15º, y en Priego, entre 5º y 15º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: