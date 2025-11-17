Cash Antonio Marín abre una tienda de autoservicio para el día y la noche

Antonio Marín, gerente de Cash Antonio Marín, informa que ha instalado en el polígono El Granadal seis máquinas de vending para dar servicio a los cordobeses durante las 24 horas. En dichas máquinas, los consumidores podrán adquirir desde comida, como pizzas, hamburguesas, perritos calientes, croissant, etcétera, más bebidas, como refrescos, cerveza, energéticas y todo tipo de cafés fríos y calientes, más un gran número de snacks, como patatas fritas, chocolatinas y venta de una amplia gama de artículos de sexshop durante las 24 horas.

El lugar donde se encuentra esta tienda es una vía con mucho paso de público.

Respecto al polígono El Granadal, comenta Marín que «es una zona que se transita durante las 24 horas y entiendo que hacía falta este tipo de venta que a partir de una hora ya no hay donde comer». Asegura que «son productos para todo tipo de público que se mueve por la zona y en todas las franjas horarias, ya que junto a ella se encuentra un tanatorio, donde a partir de una hora estas personas no saben dónde comer algo». Asegura Marín que «son numerosas las referencias que ofrecemos con multitud de productos a elegir, siendo uno de los pocos sitios donde hay seis máquinas de vending juntas».

Varias vistas del Vending 24 horas abierto en el polígono El Granadal, en el bajo de las instalaciones del Cash Antonio Marín. / Manuel Murillo

Por último, invita a los lectores a conocer este punto de venta, «por lo que ya saben de este lugar en Córdoba capital donde encontrar este tipo de productos en toda la franja horaria, situada en la zona de Cañero y sin necesidad de realizar grandes desplazamientos».