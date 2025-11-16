¿Después de la tormenta llega la calma? Córdoba, abonada al paraguas: estas son las horas en las que lloverá hoy domingo

¿Después de la tormenta llega la calma? No tanto, aunque, desde luego, parece que en las próximas horas viviremos, siempre, a tenor de pronóstico oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una jornada mucho más tranquila en lo climatológico a la sufrida ayer tanto en Córdoba capital como en buena parte de la provincia.

El sábado comenzó con un aviso amarillo que por la tarde tornó a naranja por el paso de la borrasca Claudia, que dejó un rastro de destrozos en la provincia, con varias carreteras cortadas en la Campiña y en la Vega del Guadalquivir. En la capital, se recogieron más de 73 litros, pero hubo horas determinadas de la tarde en la que el reguero de agua fue inmenso. Fuertes rachas de vientos y tormentas acompañaron la situación.

Las consecuencias la sufrieron los vecinos de la ciudad. Hubo inundaciones en Gran Vía Parque, en Huerta de Santa Isabel, y láminas de agua en muchas avenidas y barrios de Córdoba. El alcalde, José María Bellido, fue, de hecho, crítico con la Aemet, al asegurar que "todo ha sido mucho más complicado porque no hemos tenido ninguna comunicación de la Aemet". El regidor aseveró que "de hecho, iniciábamos el día con alerta amarilla y solo por lluvia. Cuando el temporal descargaba con su máxima intensidad, a las 18.15 horas, en ese momento Aemet elevaba la alerta de nivel amarillo a naranja y lo hacía poniendo como inicio las 17.00 horas".

Hoy domingo, 16 de noviembre, no hay ningún aviso activado por la Aemet en ningún punto de la provincia de Córdoba. Eso no quiere decir que no vaya a llover. Habrá cielos con intervalos nubosos con chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos del suroeste, ocasionalmente moderados por la tarde.

¿Y en qué horas del día lloverá? ¿Descargarán muchos litros? Vamos a repasarlo, hora a hora. En la ciudad de Córdoba, está previsto que vuelvan las lluvias a las 10.00 horas, aunque serán de poca intensidad. Parará a eso de las 12.00 horas, pero regresarán los paraguas en torno a las 17.00 horas, y para entonces descargará con más abundancia, y hasta bien entrada la madrugada. En todo caso, hay que recordar que la Aemet va actualizando sus pronósticos conforme evoluciona la propia borrasca, los vientos y los mapas de medición. En este enlace web puedes seguir los cambios.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 19º; en Lucena, entre 10º y 17º; en Pozoblanco, entre 8º y 16º, y en Priego, entre 8º y 15º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Este lunes, 17 de noviembre, la Aemet espera cielos nubosos con chubascos débiles, o locamente moderados. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 18º; en Lucena, entre 8º y 15º; en Pozoblanco, entre 6º y 14º, y en Priego, entre 6º y 14º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: