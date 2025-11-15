Aviso amarillo de la Aemet por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento en la provincia de Córdoba: así afectará hoy la borrasca Claudia

La borrasca Claudia sigue su paso por la provincia de Córdoba y lo hace con fuerza, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)mantiene el aviso amarillo para hoy sábado, 15 de noviembre, en todas las comarcas así como en la capital cordobesa. Esta alerta comienza a las 14.00 horas y se prolonga hasta el final del día, con entre un 40% y un 70% de probabilidad de fuertes lluvias y tormentas, tanto en la Campiña como en la Subbética. En Sierra-Pedroches, además, se le sumarán rachas de viento que pueden alcanzar, en sus picos más elevados, los 70 kilómetros por hora.

El impacto en las precipitaciones está siendo elevado, y para muestra un botón. La estación meteorológica del aeropuerto de Córdoba ha recogido solo en esta pasada madrugada 6,7 litros por metro cuadrado, que se suman a los 51 litros de agua de los dos días anteriores. Además, esta tarde se esperan fuertes precipitaciones, por momentos muy intensas y acompañadas de tormenta. En estos momentos, el pronóstico marca hasta 13 litros por hora a las 20.00, aunque el avance del frente borrascoso marcará nuevas modificaciones de las previsiones de la Aemet conforme avance el día.

La provincia de Córdoba al completo se encuentra en aviso amarillo hoy sábado, 15 de noviembre. / Aemet

Centrándonos en la previsión clásica y diaria del tiempo, tendremos en las próximas horas cielos cubiertos con chubascos generalizados acompañados de tormentas, localmente fuertes y persistentes, que pueden ser incluso muy fuertes en algún punto. Brumas matinales, con nieblas en las sierras. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos moderados del suroeste con intervalos fuertes, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas.

Mapa de borrascas y frentes de precipitaciones difundido este sábado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 19º; en Lucena, entre 12º y 18º; en Pozoblanco, entre 10º y 15º, y en Priego, entre 9º y 17º.

El tiempo en Córdoba este domingo

El domingo 16 de noviembre habrá cielos con intervalos nubosos acompañados de chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos del suroeste, ocasionalmente moderados por la tarde.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Los termómetros se situarán en Córdoba 11º y 19º; en Lucena, entre 10º y 17º; en Pozoblanco, entre 7º y 16º, y en Priego, entre 8º y 15º.

Este es el pronóstico del tiempo en otras localidades de la provincia: