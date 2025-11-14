El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua

Viernes de paraguas, chubasquero y botas. La borrasca Claudia mantiene su presencia en Córdoba y provincia con la previsión de una jornada marcada por las precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes y persistentes, motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por lluvias en dos zonas de la provincia hasta las 18.00 horas

Concretamente, en Sierra y Pedroches y la Campiña cordobesa permanece activo el aviso amarillo con la posibilidad de que se acumulen hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el caso de Sierra y Pedroches, el aviso amarillo también se activará el sábado, por fuertes lluvias y tormentas, desde las 10.00 hasta las 23.59 horas.

Todo ello, después de que la borrasca arreciará con fuerza durante la jornada del jueves, dejando más de 31 litros solo en la capital, entre las 8.00 horas del jueves y las 7.00 horas de este viernes, según datos de la Aemet.

Para este viernes, se esperan celos cubiertos con precipitaciones moderadas y acompañadas de tormentas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en descenso, o mínimas sin cambios. Vientos del suroeste moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 20º; en Lucena, entre 12º y 19º; en Pozoblanco, entre 12º y 15º, y en Priego, entre 12º y 17º.

¿A qué hora lloverá más en Córdoba?

De acuerdo con la previsión, las precipitaciones más fuertes de esta jornada se concentrarán entre las 12.00 horas y las 17.00 horas, con la posibilidad de que se acumulen hasta 9 litros por metro cuadrado. Y los chubascos volverán a ser persistentes entre las 19.00 y las 22.00 horas.

El tiempo en Córdoba este fin de semana

El sábado 15 de noviembre se mantiene el aviso amarillo en Sierra y Pedroches por fuertes lluvias y tormentas. Se espera una jornada de cielos cubiertos con chubascos generalizados acompañados de tormentas, localmente fuertes y persistentes, que pueden ser incluso muy fuertes en algún punto. Brumas matinales, con nieblas en las sierras. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos moderados del suroeste con intervalos fuertes, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas.

Los termómetros se situarán en Córdoba 11º y 19º; en Lucena, entre 12º y 18º; en Pozoblanco, entre 10º y 14º, y en Priego, entre 10º y 17º.

Para el domingo, más lluvia con cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser localmente fuertes.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 19º; en Lucena, entre 10º y 17º; en Pozoblanco, entre 7º y 16º, y en Priego, entre 8º y 15º.