Aviso amarillo, depósitos de barro y fuertes vientos: ‘Claudia’ llega a Córdoba con la triada perfecta

La borrasca ‘Claudia’ llega este jueves a la provincia con la previsión de una jornada de tiempo muy revuelto marcada por el aviso amarillo por fuertes vientos y lluvia en Sierra y Pedroches, que permanecerá activo desde las 7.00 hasta las 23.59 horas. A lo largo de la jornada las lluvias se desplazarán por toda la provincia, siendo más intensas, y localmente fuertes, por la tarde, pudiendo ir acompañadas, además, de depósitos de barro debido al polvo en suspensión.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé hoy cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde, cuando pueden ser localmente fuertes. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso. Vientos variables flojos a moderados, con predominio de la componente sur.

El temporal se dejará sentir especialmente en Sierra y Pedroches, donde el aviso amarillo permanecerá activo todo el jueves con la previsión de vientos de hasta 70 kilómetros por hora y precipitaciones que acumularán hasta 20 litros por hora.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 22º; en Lucena, entre 14º y 22º; en Pozoblanco, entre 12º y 18º, y en Priego, entre 12º y 21º.

El tiempo en Córdoba el viernes

La Aemet prolonga el aviso amarillo en Sierra y Pedroches hasta las 11.59 horas del viernes 14 de noviembre. Para esta jornada se esperan cielos cubiertos con precipitaciones moderadas y tormentas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en descenso, o mínimas sin cambios. Vientos del suroeste moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 20º; en Lucena, entre 12º y 19º; en Pozoblanco, entre 10º y 15º, y en Priego, entre 10º y 17º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Más tormentas el fin de semana

La borrasca ‘Claudia’ mantendrá su presencia en la provincia hasta el lunes 17 de noviembre, dejando así un fin de semana pasado por agua y que podría traer más tormentas en la jornada del domingo.

El sábado se prevé un 100% de probabilidades de lluvia durante toda la jornada, al igual que el domingo. Las temperaturas se mantendrán en valores similares con una acusada bajada de las mínimas el 16 de noviembre.