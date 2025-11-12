Esta es la máxima “poco otoñal” que marcará hoy Córdoba antes de la llegada de ‘Claudia’

La provincia de Córdoba vivirá este miércoles 12 de noviembre un paréntesis meteorológico con los termómetros disparados que alcanzarán máximas muy poco otoñales y casi diez grados por encima de la media para esta época del año. Un ‘impasse’ puntual que precederá a la llegada de la borrasca Claudia este jueves y que traerá consigo cinco días de precipitaciones abundantes, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este miércoles predominarán los cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, localmente notable para las mínimas. Vientos flojos de componente sur, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 27º; en Lucena, entre 13º y 25º; en Pozoblanco, entre 12º y 23º, y en Priego, entre 11º y 26º.

El tiempo en Córdoba este jueves

El jueves entrará en la provincia la borrasca Claudia, que barrerá la mayor parte de la Península. Será una jornada de cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso. Vientos variables flojos a moderados, con predominio de la componente sur.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 22º; en Lucena, entre 14º y 22º; en Pozoblanco, entre 12º y 18º, y en Priego, entre 12º y 21º.

Más lluvia en Córdoba

La presencia de la borrasca Claudia se prolongará hasta el lunes 17 de noviembre, con una sucesión de jornadas en las que las precipitaciones serán las protagonistas, con especial incidencia el viernes y sábado. Las máximas se mantendrán en valores del entorno de los 20 grados y las mínimas seguirán por encima de la media.