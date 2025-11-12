EL TIEMPO
Esta es la máxima “poco otoñal” que marcará hoy Córdoba antes de la llegada de ‘Claudia’
Consulta el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La provincia de Córdoba vivirá este miércoles 12 de noviembre un paréntesis meteorológico con los termómetros disparados que alcanzarán máximas muy poco otoñales y casi diez grados por encima de la media para esta época del año. Un ‘impasse’ puntual que precederá a la llegada de la borrasca Claudia este jueves y que traerá consigo cinco días de precipitaciones abundantes, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Este miércoles predominarán los cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, localmente notable para las mínimas. Vientos flojos de componente sur, ocasionalmente moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 27º; en Lucena, entre 13º y 25º; en Pozoblanco, entre 12º y 23º, y en Priego, entre 11º y 26º.
El tiempo en Córdoba este jueves
El jueves entrará en la provincia la borrasca Claudia, que barrerá la mayor parte de la Península. Será una jornada de cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso. Vientos variables flojos a moderados, con predominio de la componente sur.
Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 22º; en Lucena, entre 14º y 22º; en Pozoblanco, entre 12º y 18º, y en Priego, entre 12º y 21º.
Más lluvia en Córdoba
La presencia de la borrasca Claudia se prolongará hasta el lunes 17 de noviembre, con una sucesión de jornadas en las que las precipitaciones serán las protagonistas, con especial incidencia el viernes y sábado. Las máximas se mantendrán en valores del entorno de los 20 grados y las mínimas seguirán por encima de la media.
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
- Casi mil familias se benefician de las obras de rehabilitación del barrio del Santuario en Córdoba
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental