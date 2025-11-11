Dos turistas estadounidenses llegan a Córdoba para analizar la ciudad, descubren la Mezquita y sentencian: "No sé cómo hicieron esto"

﻿Uno de los contrastes más fascinantes del turismo internacional aparece cuando una persona de otro continente se enfrenta por primera vez a las joyas patrimoniales de Europa. Aunque cada región del planeta tiene su propia riqueza cultural, en países como España la historia ha dejado una concentración única de obras arquitectónicas, artísticas y urbanísticas que rara vez se encuentran en otros lugares. Y si hay una ciudad donde esa huella resulta especialmente evidente esa es Córdoba.﻿

﻿En ese escenario se desarrolla el primer episodio de la nueva serie de viajes del canal estadounidense Untraveled: Spain pReview’d, en la que sus creadores (Adam y Jay) cambian por unos días las pantallas de reacciones por un viaje real, cámara en mano, para descubrir España sin filtros.﻿

﻿De Nueva York a la Mezquita de Córdoba﻿

﻿El capítulo arranca con ambos confesando su desconcierto al despegar de Nueva York rumbo a Madrid: “No sé el idioma, no sé qué estoy haciendo… ¿por qué hemos hecho esto?”.﻿

Tras llegar al aeropuerto de Barajas el dúo toma el tren de alta velocidad hacia el sur. El viaje en AVE hasta Córdoba se convierte en una experiencia en sí misma: es la primera vez que montan en un tren bala y lo describen con entusiasmo (“those things are fast”), comparándolo incluso con una montaña rusa.﻿

﻿Ya instalados, comienzan a compartir sus primeras impresiones sobre la ciudad: el ritmo tranquilo, las calles curvas sin esquinas, las fachadas blancas.

﻿Primer contacto: el centro histórico y la Mezquita-Catedral﻿

﻿La jornada los lleva hasta uno de los monumentos más reconocibles del país: la Mezquita-Catedral de Córdoba. Antes de entrar, se sorprenden con la magnitud del edificio y lo definen como “probablemente el lugar más históricamente significativo” que han visitado hasta ahora.﻿

Dentro apenas logran grabar unos minutos antes de que se les informe de que no está permitido filmar, pero lo poco que alcanzan a ver basta para dejarlos sin palabras: “No sé cómo hicieron esto”.﻿

﻿Más tarde reflexionan sobre el significado de lo que acaban de contemplar: la convivencia de estilos, las transformaciones del edificio a lo largo de los siglos y el valor de la historia compartida: “Es una pena que algo así no exista en otro lugar”, dice Adam mientras reconoce que el lugar no solo impresiona por su belleza sino por “lo que representa”.﻿

﻿El asombro ante la arquitectura y la vida cotidiana﻿

﻿El capítulo mezcla humor y asombro a partes iguales. Se maravillan con la arquitectura andaluza, la luz y las plazas pero también con los detalles más cotidianos: los ascensores diminutos, las tarjetas que activan la electricidad del hotel o la costumbre de cenar tarde.﻿

Una escena especialmente comentada es la del restaurante al que entran a las seis y media de la tarde, sin saber que en España esa hora es “merienda, no cena”. Son los únicos clientes, y lo cuentan entre risas: “Nos miraron con cara de… bueno, técnicamente estamos abiertos”.﻿

El descubrimiento del bidé: “tres rondas para despertarse, como manda la tradición”

Entre risas y desconcierto los creadores de contenido confiesan haber dedicado parte de su primera tarde en Córdoba a “tres rondas en el bidé, como manda la tradición”, una experiencia que narran con humor como si se tratara de un ritual local. “Cuando en España, haz lo que los españoles”, bromean, sorprendidos por un elemento doméstico que en Estados Unidos sigue siendo toda una rareza.

﻿El puente romano y los escenarios de ‘Juego de Tronos’﻿

La jornada culmina en el Puente Romano: uno de los enclaves más emblemáticos de Córdoba. Desde allí graban el atardecer mientras comentan que el lugar les resulta “muy distinto a lo esperado”. Entre bromas comparan su estructura con los puentes de Washington o Nueva York y recuerdan que fue escenario de Juego de Tronos, lo que les arranca un entusiasmo inesperado.﻿

﻿El vídeo termina con una reflexión simple pero sincera: que a veces basta con mirar hacia arriba y dejarse sorprender: “Vivir tanto tiempo en Nueva York te quita la costumbre de mirar al cielo y aquí me he permitido volver a hacerlo”.﻿

Una reacción que también habla de nosotros

El éxito del episodio (que en apenas unos días superó las 20.000 visualizaciones) demuestra cómo la mirada de quien llega de fuera puede redescubrir lo que quienes viven aquí dan por sentado. En su mezcla de humor y asombro, captura una sensación que los cordobeses conocen bien: la de convivir con siglos de historia sin dejar de sorprenderse.