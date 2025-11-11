Desciende la edad de congelación de óvulos: de los 38 a los 35 años

Un estudio de Dexeus Mujer constata un descenso en la edad media de las mujeres que congelan óvulos para preservar su fertilidad, que ha pasado de los 38 a los 35 años, aunque los expertos avisan de que sigue siendo demasiado tarde.

Son las conclusiones que se presentan en el Congreso de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), que se celebra en Barcelona a partir de mañana miércoles.

El certamen, que se alargará hasta el jueves día 13, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Barcelona de la Fira de Montjuïc, con la participación de más de 600 profesionales y la presentación de más de 220 trabajos.

En esta edición, los investigadores del Grupo Dexeus Mujer presentarán un trabajo que revela que la edad media de las pacientes que optan por este tratamiento ha descendido en 3 años, pasando de los 38 a los 35.

"Este hecho es una muy buena noticia y demuestra que las pacientes están cada vez mejor informadas, pero es muy importante seguir concienciando a las mujeres de que la fertilidad femenina empieza a descender en picado a partir de los 35 años", ha señalado la jefa de Sección de Biología del Grupo Dexeus Mujer, Montse Boada.

Una mujer embarazada, a 28 de octubre de 2025, en Barcelona. / EP

A pesar de los avances en el ámbito de la medicina reproductiva, la edad del óvulo sigue condicionando los resultados de los tratamientos.

En este sentido, Boada ha remarcado que la congelación debería llevarse a cabo antes de los 35 años.

España es uno de los países de la UE en el que las mujeres tienen su primer hijo a una edad más avanzada: en 2014, el 7,2 % de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, mientras que en 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4 %, según el INE.