Las máximas repuntan a valores primaverales: esta es la cifra que alcanzarán los termómetros

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes da un giro respecto a los valores del lunes, en el que se marcaron las mínimas más bajas de este otoño, para volver a temperaturas más suaves, propios de una primavera temprana.

Así, esta jornada estará marcada por un repunte de las temperaturas, con especial incidencia en las máximas, en lo que supone un anticipo de una subida de los termómetros más notoria que se espera a partir del miércoles.

Para este martes, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 23º; en Lucena, entre 9º y 23º; en Pozoblanco, entre 6º y 20º, y en Priego, entre 7º y 22º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Un ambiente similar para el miércoles 12 de noviembre, con cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nubosos. Temperaturas en ascenso, localmente notable para las mínimas. Vientos flojos de componente sur, ocasionalmente moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba 10º y 27º; en Lucena, entre 14º y 26º; en Pozoblanco, entre 12º y 23º, y en Priego, entre 11º y 27º.

La borrasca Claudia se adelanta

Respecto al pronóstico de inicio de la semana, la Aemet ha modificado la previsión inicial con un adelanto de las lluvias que llegarán a la provincia con la borrasca Claudia, que barrerá la mayor parte de la Península.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones desde la madrugada del jueves 13 de noviembre, con un 50 por ciento de probabilidades de precipitaciones, que evolucionarán a un 80% a partir del mediodía.

La lluvia arreciará con fuerza el viernes, sábado y domingo, con un 100% de probabilidades de precipitaciones, y acompañará a los cordobeses en el inicio de la próxima semana, con un 90% de probabilidades de chubascos el lunes 17 de noviembre.