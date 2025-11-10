Córdoba da la bienvenida al nórdico: ¿hasta dónde han caído las mínimas?

El frío se ha dejado notar esta madrugada en Córdoba en lo que apunta a ser una tendencia para las próximas jornadas, si bien se espera una remontada de las mínimas hacia el final de la semana coincidiendo con la vuelta de las lluvias a la capital y la provincia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras una primera mitad del otoño con temperaturas por encima de la media, especialmente en el caso de las mínimas, los cordobeses ahora sí que sí pueden sacar el nórdico, las mantas y los edredones con el aval de los termómetros, que han caído con fuerza en toda la provincia. Caben destacar los valores registrados en las estaciones de Córdoba Aeropuerto, con 4,6º a las 7.00 horas de este lunes, y Valsequillo, con 4º a la misma hora. La mínima más baja se ha registrado en la estación de Espiel, con 3,6º a las 6.00 de la mañana.

Para este lunes, 10 de noviembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso las mínimas. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 21º; en Lucena, entre 9º y 18º; en Pozoblanco, entre 6º y 17º, y en Priego, entre 7º y 17º.

El tiempo en Córdoba este martes

Un pronóstico similar para el martes 11 de noviembre, con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del este o sureste por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba 7º y 22º; en Lucena, entre 9º y 22º; en Pozoblanco, entre 6º y 19º, y en Priego, entre 7º y 21º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Así se presenta la semana en Córdoba

El frío matutino acompañará a Córdoba en las primeras jornadas de esta semana para posteriormente experimentar una notable subida de las temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas a partir del miércoles. Concretamente, para dicha jornada se espera una máxima de 27 grados, y para el jueves de 25º.

El jueves marcará asimismo una subida de las mínimas, que no bajarán de los 13 grados, manteniéndose en estas marcas el resto de la semana. Además, el viernes 14 de noviembre, coincidiendo con el inicio del fin de semana, volverá la lluvia a Córdoba, con un 100% de probabilidad de precipitaciones para el viernes, sábado y domingo.