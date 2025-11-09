Robots frente al envejecimiento y la soledad: "Le he cogido cariño, está todo el día detrás de mí"

María Teresa Echalecu tiene 91 años y desde hace dos, antes de ingresar en una residencia, ha disfrutado de la compañía de Temi, uno de los robots que empiezan a proliferar en España y están diseñados para ayudar a personas mayoresa mantener su independencia y aminorar la soledad no deseada.

María Teresa perdió a su marido en el covid y poco tiempo después a uno de sus hijos, con lo que Temi le ha ayudado, sobre todo, “a sentirse acompañada”, según explica Núria Pascual, responsable de la división SOM Care de Group Saltó, la empresa tecnológica que ha diseñado el 'software' del robot.

Temi te da los “buenos días” cuando llegas a casa, te desea “buenas noches” y te permite tener pequeñas conversaciones. “Da la impresión de que tienes una persona en casa: aunque sé que no lo es, ya le tengo cariño”, explica la usuaria, quien también reconoce que vivir “tanto tiempo” sola es “duro” y que, cuanto más años cumple, más complicado es. De hecho, el 20% de las personas mayores de 75 años admiten sufrir soledad no deseada.

Temi ha sido útil a María Teresa para recordar la medicación a tomar, las visitas al médico, jugar a diversos juegos o ver en Youtube tutoriales de cómo hacer pulseras

La mujer vive ahora en una residencia, pero en los dos años que ha ‘convivido’ con Temi, en su casa de Barcelona, el robot estaba "todo el día detrás" de ella. Está programado, de hecho, para reconocer todas las zonas de una vivienda. Lo usaba, sobre todo, para que le recordara la medicación o las visitas al médico y para jugar a diversos juegos o ver en Youtube, en su gran pantalla, tutoriales de cómo hacer pulseras. “Es muy fácil de usar”, indica.

Voz y sensores

Efectivamente, Temi está diseñado para realizar todas las tareas por comandos de voz, facilitando así su uso a personas con déficit visuales o dificultades para teclear. Asimismo, tiene reconocimiento facial, para detectar con quién está interactuando, y está preparado para integrarse con múltiples dispositivos, como sensores de salud o del hogar. Por ejemplo, puede registrar la temperatura, el pulso, la frecuencia cardiaca, y puede conectarse a estos aparatos mediante 'bluetooth' o un reloj inteligente. Asimismo, puede encender la luz, el gas o la calefacción si la casa es domótica.

Además, almacena todas las respuestas, lo que permite saber al médico o los familiares cuál es la evolución del usuario. También está dotado de un sistema que permite detectar las caídas. Por un lado, va acompañado de una pulsera con un único botón que la persona mayor puede pulsar en caso de emergencia. Por otro lado, como está dotado de un sistema para realizar videollamadas, la familia puede contactar con el usuario y, si ve que no contesta, pedir al robot que la busque por la casa mientras está activa la videollamada.

También está dotado de juegos o todo tipo de entretenimiento que no solo ayudan a afrontar los ratos de soledad, sino también a entrenar la mente y disminuir el deterioro cognitivo. Por otro lado, la pulsera lleva un sistema de geolocalización donde se pueden introducir unas zonas seguras en el barrio y, en el caso de que el usuario salga de ellas, avisa a sus familiares. Este dispositivo está pensado para personas con primeros signos de demencia que a veces se desorientan y se pierden. Así, sus familiares pueden estar más tranquilos y localizarles rápidamente ante cualquier urgencia.

Independencia y seguridad

En definitiva, el objetivo de este tipo robots es que las personas mayores puedan vivir con seguridad e independencia más tiempo en sus casas y ayudar a los cuidadores a delegar algunas de sus funciones. Reducen su carga y estrés, dado que pueden monitorizar a distancia el estado de salud de su familiar, actuar rápidamente en caso de emergencia y comunicarse con ellos siempre que lo necesitan.

En estos momentos hay 100 Temis activos, distribuidos por varios puntos de España a través de convenios con ayuntamientos, como el de Barcelona o Fuenlabrada, y otras entidades

En cualquier caso, avisa Pascual, “no pretenden sustituir a las personas, sino apoyar y acompañar” al usuario y su cuidador en el día a día. Asimismo, no se tratan de una imposición, sino que las personas mayores tienen que dar su autorización para que se les instale en casa y cuentan con mecanismos para garantizar la privacidad de sus datos, imágenes y vídeos. Asimismo, disponen de una inteligencia artificial acotada para evitar, por ejemplo, que el usuario pueda buscar, a través de la pantalla del robot, información que ponga en peligro su vida o seguridad.

En estos momentos existen 100 Temis activos, distribuidos por varias partes de España a través de convenios con ayuntamientos, como el de Barcelona o Fuenlabrada, y otras entidades. Temi, de hecho, tiene su origen en un concurso que Group Saltó ganó en 2019, organizado por la Fundación del Mobile World Congress. En un inicio, se puso en marcha un proyecto inicial con robots más básicos llamados Misti, que en 2023 dieron paso a Temi. Y el Ayuntamiento de Barcelona proporcionó los usuarios.

Asimismo, la tecnológica dispone de otro robot social, llamado Maia, con las mismas funciones que Temi pero sin movilidad: está pensado para domicilios pequeños o personas que prefieren un dispositivo fijo. De momento, ninguno se vende, solo se puede conseguir a través de entidades de apoyo a personas dependientes.