Córdoba se enfría mientras se prepara para la lluvia: estos son los días de más precipitaciones

Córdoba se enfría, pero eso no hace falta decirlo. La sensación térmica ha cambiado notablemente respecto a las últimas semanas. El cielo se ha abierto, aunque todavía este domingo habrá intervalos de nubes altas, y las temperaturas están cayendo casi diariamente, especialmente las mínimas. Será una de las semanas más frías del otoño en Córdoba, pero a medida que avancen los días se espera un brusco cambio: las temperaturas subirán hasta cinco grados y llegará la lluvia.

Sí, esta semana llueve. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología eleva hasta al 100% las probabilidades de cara al fin de semana próximo, pero ya desde el jueves se espera agua. Mientras tanto, los días serán secos y fríos. Este sábado, además, habrá intervalos de viento del noreste moderados en las horas centrales.

Previsión del tiempo para la provincia de Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 20º; en Lucena, entre 8º y 19º; en Pozoblanco, entre 4º y 18º, y en Priego, entre 5º y 18º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Córdoba comenzará la semana como acaba esta, con un enfriamiento de las temperaturas que se sentirá especialmente en la capital, donde las mínimas caen a los cinco grados. Para el resto de la provincia, la Aemet espera que no cambien mucho y que, de hacerlo, sea para subir ligeramente. Las nubes serán medias y altas, pero no excesivas. El sol será más protagonista a lo largo de la semana, al menos hasta el jueves. Porque el jueves se prevén cielos nubados y las primeras precipitaciones de la semana.

Esas precipitaciones aumentarán de intensidad el viernes y el sábado, cuando las probabilidades suban del 40% al 95% y al 100%, respectivamente. Eso dejará un fin de semana pasado por agua en la provincia.

Los termómetros se situarán en Córdoba 5º y 21º; en Lucena, entre 9º y 18º; en Pozoblanco, entre 6º y 18º, y en Priego, entre 7º y 17º.