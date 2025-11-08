Beatriz Izquierdo, especialista en Criminología: "Nunca pondría una foto de mi hijo en mi perfil de WhatsApp"

Licenciada en Derecho y especialista en Criminología, Beatriz Izquierdo (Madrid, 1980) es la responsable de ‘Origen del mal’, un proyecto que busca divulgar la criminología como una herramienta de defensa social. “No podemos defendernos de aquello que no conocemos” es su leitmotiv. Formadora, divulgadora y conferenciante, Izquierdo es autora de ‘De los Reyes Magos al porno’ y ha formado parte del comité de especialistas convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia para trazar un plan de protección infantil digital. Acaba de publicar ‘Pero ¡qué dices, bro! ¿Cómo va a ser eso delito?’ (editorial La Esfera de los Libros), un manual para que familias y educadores sepan proteger a la infancia en el terreno 'online'. Uno de sus capítulos está dedicado al 'sharenting', anglicismo que proviene de 'share' (compartir) y 'parenting' (paternidad) y que define la exposición que hacen determinados padres y madres de sus hijos e hijas en redes sociales. El Gobierno ha anunciado una normativa para regular esta práctica.

-¿Qué tiene de malo publicar en Instagram un vídeo de mi bebé comiendo?

-Los depredadores sexuales están donde están nuestros menores. En los espacios físicos, como el parque, tenemos un cuidado específico y educamos en ello. Por ejemplo, les enseñamos a que ni hablen con desconocidos ni acepten regalos. En el entorno digital también hay riesgos que debemos conocer. No hay que juzgar a las familias que han optado por exponer imágenes de sus hijos en redes sociales. De lo que se trata es de llevar a cabo políticas de concienciación para que conozcan los riesgos. Muchos lo hacen fruto del desconocimiento. Cuando se comparten fotos de niños y niñas hay miradas deshonestas que están presentes. Tengamos en cuenta que hay personas con perversas fantasías y es como si tuvieran acceso ilimitado a nuestros álbumes personales

-¿Le parece bien que el Gobierno regule el 'sharenting'?

-Es relevante que el debate esté encima de la mesa porque nos permite estar más cerca de la solución. Ahora bien, es importante concienciar y recordar a las familias que existe un ordenamiento jurídico que ya protege a los menores. Nuestros derechos fundamentales y el interés superior del menor no desaparece en el entorno digital. El artículo 18 de la Constitución consagra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. El Código Civil también nos dice que tenemos que proteger a nuestros menores. Es decir, vaya por delante un mensaje de calma. Eso sí, necesitamos que la legislación se vaya adaptando a la nueva sociedad y seguramente necesitamos, como ya se plantea en el proyecto de ley de protección digital de los menores, una elevación de la edad de los 14 a los 16 para registrarse en una red social. Todo esto forma parte de una estrategia integral para intentar velar por el interés superior del menor. Lo que no tiene sentido es que pidamos a nuestros chicos y chicas que no lleven a cabo la práctica del 'sexting' [envío de fotos de carácter sexual a través de dispositivos digitales] y que no se expongan demasiado en redes y que nosotros, los adultos, no hagamos una reflexión profunda y les demos ejemplo. Insisto, esto no va de juzgar duramente a los padres sino de brindarles herramientas.

"Una vez que compartes una imagen, pierdes el control sobre la misma"

-Habrá mucha gente que alegue que vivimos tiempos digitales y que no podemos poner puertas al campo.

-Hay que entender a los padres y las madres que dicen que es inevitable. Efectivamente, hay cámaras en todos lados, se hacen fotos en cualquier función de Navidad…Tenemos que vivir la realidad que nos ha tocado. Lo que pasa es que, como reza el lema de mi proyecto ‘Origen del mal’, no podemos defendernos de aquello que no conocemos. Vamos a imaginar a un padre y una madre que viven lejos de sus amigos y familia y quieren compartir sus imágenes. Esto exige un debate para que no haya conflicto y que la gente entienda que hay que respetar tu deseo de que esos archivos no se compartan con terceros.

-¿Es un riesgo enviar fotos de los hijos a un grupo de WhatsApp de amigos?

-Depende de las personas que conformen ese grupo y de las indicaciones que hayamos dado. Hay padres que explican a los abuelos que no quieren que compartan en los perfiles de sus redes las imágenes de los menores y eso, a veces, provoca conflictos.

"No tiene sentido que pidamos a nuestros chicos y chicas que eviten exponerse demasiado en redes y que nosotros, los adultos, no hagamos una reflexión profunda y les demos ejemplo"

-¿Es un error poner en el perfil de WhatsApp una foto tuya con tu hijo? ¿Usted, que también es madre, lo haría?

-No, yo no lo haría. A lo mejor me equivoco. Sé que no se puede proteger a los menores de todos los riesgos del mundo, pero intento, en la medida de lo posible, protegerles de aquello que está al alcance de mi mano. Una vez que compartes una imagen, pierdes el control sobre la misma. Esto es algo que debe calar entre nosotros.

-¿La inteligencia artificial complica más las cosas?

-La IA aporta muchas ventajas a la sociedad, pero también se puede utilizar al servicio del mal. Es una tecnología que permite desnudar a personas y obtener 'deep fakes' pornográficos [falsificaciones de contenido sexual manipuladas por IA], que son un problema muy serio.

-¿Qué podemos hacer las familias?

-Formarnos, como lo hemos hecho en otras materias. Se nos tiene que quedar grabado que cualquier contacto 'online' que lleven a cabo nuestros niños con desconocidos conlleva riesgos que no podemos desconocer. Los depredadores sexuales pueden contactar con nuestros menores en el entorno digital y dañarles.

-¿Dónde podemos acudir para informarnos?

-Hay muchas campañas. Por ejemplo, la de la fundación Sol (Safe On Line) con la Policía Nacional. La Agencia Española de Protección de Datos también tiene mucha documentación disponible.

-Su libro va dirigido a familias y educadores, pero tiene un título muy para la generación Zeta: ‘Pero ¡qué dices, bro! ¿Cómo va a ser eso delito?’

-‘Bro’ es un guiño a la manera de hablar de los adolescentes, donde el grupo tiene mucha influencia. Antes, ese grupo eran varios amigos, pero ahora se ha ampliado al espectro 'online'. El título hace referencia a que un menor que no sabe que es víctima de un delito está doblemente victimizado porque no va a pedir ayuda. Y un chaval tiene que saber que su conducta no es una broma pesada sino algo con consecuencias devastadoras para las víctimas. Por ejemplo, crear un perfil falso con una imagen que haya obtenido por ahí.