Las nubes dejan más de 2 litros de madrugada en Córdoba y dan paso al frío: así será la bajada de las temperaturas

La lluvia se hizo esperar ayer y, finalmente, esta madrugada ha dejado en Córdoba más de 2,1 litros de agua. Ha sido entre la medianoche y las 4.00 horas cuando las nubes han descargado mayormente sobre la ciudad, dejando suelos mojados a primera hora de la mañana de un sábado con algunas nubes que se irá despejando y dando paso al sol.

La previsión era clara. De llover este sábado, lo haría de madrugada, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaba más a las sierras. Por tanto, no se esperan precipitaciones hasta nuevo aviso. Las nubes, que irán desapareciendo, darán paso, eso sí, al frío en los próximos días. De momento, durante la jornada de hoy, no habrá grandes cambios en los termómetros, que han llegado a caer, a primera hora, a los 11 grados.

Previsión del tiempo para la provincia de Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 21º; en Lucena, entre 9º y 17º; en Pozoblanco, entre 7º y 15º, y en Priego, entre 7º y 15º.

El tiempo en Córdoba este domingo

En cuanto al domingo, los intervalos nubosos serán altos. Lo más destacado será la bajada tanto de las mínimas como de las máximas. Por abajo, los termómetros descenderán hasta los 7 grados, mientras que el techo bajará a 20 grados. Solo en las sierras irán en ascenso las máximas. El viento, que generalmente no se notará, podría soplar de forma moderada por el noreste y hacer de las suyas en las horas centrales del día.

De esta forma, Córdoba acabará la semana con uno de los días más fríos del otoño. Esa inercia de las temperaturas se alargará al lunes, cuando Córdoba comenzará la semana con una nueva caída del mercurio. Las mínimas serán de 5 grados y las máximas no superarán los 21 grados.

Los termómetros se situarán en Córdoba 7º y 20º; en Lucena, entre 8º y 19º; en Pozoblanco, entre 4º y 18º, y en Priego, entre 5º y 18º.