"No llega a un euro": una abuela de Córdoba encuentra el ticket del restaurante de su boda, de hace 51 años, y compara los precios de antes con los de ahora

Las comparaciones con el pasado siempre son tan edificantes como odiosas. En el fondo, lo que nos fascina de mirar atrás no es solo comprobar cuánto ha cambiado el mundo, sino darnos cuenta de lo poco que necesitamos para entenderlo: un gesto, una fotografía o un simple ticket de restaurante.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. En él, una señora de Córdoba enseña a su nieta una reliquia doméstica: los recibos de la comida de su boda, fechados en 1971, perfectamente conservados. En un tono entre el asombro y la ternura, la mujer detalla los precios con los que se celebró aquel día inolvidable: “La comida nos costó 283 pesetas. Hemos calculado que sería como un euro con setenta. Comimos dos ensaladas, dos raciones de pollo, dos filetes, dos postres de naranja, café, un puro… y hasta el vino”.

La grabación, publicada por la usuaria @saraybarrabajarp, acumula ya miles de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que comparten la misma mezcla de incredulidad y nostalgia. Algunos aseguran que todavía guardan facturas similares de sus viajes de novios; otros recalculan el precio con curiosidad matemática: “Con la inflación, 5.327 pesetas serían unos 32 euros”, apunta uno de los más votados.

De las 283 pesetas al precio del menú de hoy

Más allá del encanto del recuerdo, el vídeo despierta una pregunta inevitable: ¿cuánto valdría hoy aquella comida de boda? Para responderla hay que mirar a los datos. Según la serie histórica del Índice de Precios al Consumo (IPC) elaborada por el INE, los años 70 fueron una de las décadas más inflacionarias en la historia reciente de España.

Durante ese periodo, el país vivió subidas de precios que llegaron a superar el 25% interanual, sobre todo tras la crisis del petróleo de 1973. En cambio hoy la inflación se mantiene, con altibajos, en cifras muy inferiores, en torno al 2 o 3% anual en periodos de estabilidad.