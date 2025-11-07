Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura…

Participa en el test de actualidad semanal.

Participa en el test de actualidad semanal.

Redacción

La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.

  1. Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
  2. La empresa Ghenova Ingeniería abre oficina en Córdoba y contratará a 50 ingenieros en dos años
  3. Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
  4. Vueling amplía su oferta de vuelos en Andalucía: estos son sus nuevos destinos
  5. El alcalde de Córdoba ante el desahucio del carnicero del Naranjo: 'Estaba en precario y no se podía sacrificar el bienestar de los mayores
  6. Vueling se queda en Córdoba y amplía sus vuelos a Barcelona durante todo el año
  7. La campaña de la aceituna seguirá este año en Córdoba sin el contingente extranjero
  8. Córdoba cuenta con casi una treintena de infraestructuras en zona de riesgo de inundación

El Ayuntamiento de Córdoba se ve obligado a cambiar las bodas civiles por la obra del Alcázar

TVE pone fecha de estreno a 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes

Zigor fabrica en Córdoba sistemas para generar energía

El juez aplaza al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez

Rettenmaier Ibérica: innovación desde la naturaleza

Acció Preventiva: pioneros en seguridad laboral estratégica

El Cajasol Ángel Ximénez viaja a la inaccesible cancha del Barça

DIRECTO | Pedro Sánchez en la sesión plenaria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

