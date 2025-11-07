La lluvia se lo piensa: estas son las dudas de la Aemet para la jornada de hoy en Córdoba

El cielo jugará hoy, viernes 7 de noviembre, a la indecisión. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada comenzará en Córdoba con cielos poco nubosos, aunque conforme avance el día las nubes irán ganando terreno hasta dejar un ambiente mayoritariamente cubierto por la tarde, momento en el que podrían aparecer chubascos ocasionales.

La probabilidad de lluvia no es alta, pero tampoco inexistente, así que los cordobeses tendrán que mirar al cielo —o confiar en la suerte— antes de salir de casa sin paraguas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con un ligero descenso local en algunos puntos de la provincia, mientras que los vientos soplarán flojos del oeste, sin causar apenas molestias.

En definitiva, un día de ambiente variable, con más dudas que certezas: puede que llueva, puede que no… el cielo tendrá la última palabra.

Previsión del tiempo para la provincia de Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 19º; en Lucena, entre 8º y 17º; en Pozoblanco, entre 6º y 17º, y en Priego de Córdoba, entre 6º y 16º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Este sábado, 8 de noviembre, la Aemet prevé cielos nubosos, con precipitaciones débiles de madrugada, ocasionalmente moderadas, más probables en el sur de la provincia, disminuyendo en general a cielos poco nubosos por la tarde. También es probable que se generen nieblas matinales. Por su parte, las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Por último, los vientos serán flojos o moderados de componente noroeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba 8º y 21º; en Lucena, entre 8º y 17º; en Pozoblanco, entre 6º y 15º, y en Priego de Córdoba, entre 7º y 15º.