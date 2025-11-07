La Guardia Civil ya revisa las guanteras de los conductores y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros

Los agentes de tráfico tienen como deber sancionar a los conductores que cometan infracciones, para preservar la seguridad en las carreteras. Existen muchas multas, aunque una de las más comunes una de las más comunes es, precisamente, por conducir sin seguro del coche.

Tal y como informan desde RACE, "La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor (RD 8/2004) indica que es obligatorio que un coche o una moto tenga, como mínimo, una cobertura legal para responder de los daños a terceros, tanto materiales como personales. La multa por ir sin seguro abarca entre 601 euros y 3.005 euros. La cantidad va a variar dependiendo de varios factores:

Si el coche está estacionado o circulando.

El tiempo que lleva el vehículo sin tener el seguro contratado.

El número de ocasiones en las que se ha amonestado al propietario reincidiendo en esta infracción.

"En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente".

Durante el pasado año 2024, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14 por ciento respecto de las denuncias formuladas en 2023 (5.148.667), y una recaudación de 539.985.552 euros. El exceso de velocidad sigue liderando el ranking de sanciones, con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones. De ellas, 1.075.272 corresponden a multas por radares móviles, que suben un 22,31 por ciento.

En Asturias, mientras bajan las denuncias por conducir sin carné –pasan de 2.367 a 2.228, un 6 por ciento menos–, o no haber pasado la ITV –12.425 frente a las 12.953 de 2023–, suben las infracciones por carecer de seguro o circular sin él: de 3.746 a 3.936. Y mientras baja el número de conductores ebrios –de 2.288 a 2.238–o drogados –de 1.396 a 1.357–, suben aquellos sorprendidos conduciendo de forma negligente –un 17,78 por ciento– y las conducciones temerarias, que pasan de 228 a 247. Y también aumentan las denuncias por sistemas de retención infantil inadecuada o por no llevar el casco reglamentario, 102 casos, frente a los 96 del año anterior.