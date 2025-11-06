Verónica Bolón (Academia Joven de la Ciencia): "Las empresas deberían colaborar en una investigación en IA más útil para la sociedad"

Colaboración entre universidades y empresas para desarrollar una investigación en inteligencia artificial (IA) que sea realmente útil para la sociedad. Eso es por lo que ha abogado Verónica Bolón, investigadora del CITIC de la Universidad de La Coruña e integrante de la Academia Joven de la Ciencia de España, en el transcurso de una mesa redonda del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial que se celebra en Alicante. En la misma también ha participado Emma Torró, perteneciente a la misma academia e investigadora del Instituto de Física Corpuscular, quien también ha apostado por estudiar una mayor conexión de los recursos públicos y privados en este campo.

La mesa redonda ha sido moderada por Javier García, director de Nanotechnology Lab de la UA, quien ha explicado que la Academia Joven de la Ciencia reúne a los científicos jóvenes más prestigiosos de España. La primera en intervenir a preguntas del moderador ha sido Verónica Bolón, quien entre los diversos galardones recibidos, ostenta el Premio Nacional de Investigación. Y todo gracias a su trabajo en el desarrollo de los denominados algoritmos verdes, buscando una mayor eficiencia y sostenibilidad.

Verónica Bolón durante su intervención. / ALEX DOMINGUEZ

Según ha explicado, "uno de los grandes problemas de la IA es la sostenibilidad, dado que los grandes modelos de lenguaje que se están desarrollando en la actualidad consumen mucha energía". En este sentido, señala que algunos investigadores, como es su caso, están trabajando para lograr que estos algoritmos sean más eficientes, "a través del uso de menos bits, acortando arquitecturas o apostando por modelos más simples".

Y ha insistido en la necesidad de caminar hacia un cambio de paradigma y una mayor responsabilidad, de manera que se ponga freno a la actual escalada de los grandes modelos de lenguaje, que precisan cada vez del desarrollo de máquinas más potentes. Según sus palabras, "con los algoritmos verdes estamos obteniendo resultados que igualan en precisión y que consumen menos. Además, en algunos casos podemos sacrificar un poco de precisión para ser más sostenibles. Evidentemente, en el tratamiento de una enfermedad hace falta todo, pero para recomendar una película, por ejemplo, no es necesario".

Emma Torró participando en la mesa redonda. / ALEX DOMINGUEZ

Emma Torró, por su parte, participa en la investigación de la arquitectura del universo a través del proyecto Atlas, donde trabaja con un gran colisionador de partículas. "Contamos con un simulador que tiene el tamaño de un edificio de cinco alturas, donde cogemos paquetes de protones, los aceleramos casi a la velocidad de la luz y los hacemos colisionar para captar las partículas", explica.

Y es ahí donde entra en juego la IA, dado que, añade Torró, "esta secuencia deja millones de señales por segundo y analizarlo es complicadísimo. Evidentemente no podemos guardarlo todo, y la inteligencia artificial nos ayuda a realizar una selección que finalmente se queda en un 1 %".

Universidades

En el transcurso de la mesa redonda también se ha abordado el papel de las universidades y las empresas en la investigación relacionada con la IA, y Verónica Bolón ha destacado que "mientras las universidades públicas tienen la responsabilidad de desarrollar una investigación útil para la sociedad, en las empresas, que necesitan ventas y beneficios, no sucede lo mismo". Algo que afirma comprender, aunque sin ocultar que le gustaría que "las empresas colaboraran en una investigación en IA más útil para la sociedad y más responsable. Deberíamos estar todos más alineados".

Emma Torró, por su parte, señala que se debería explorar la posibilidad de usar recursos privados para la investigación sobre computación que llevan a cabo los centros públicos. "Ya hay estudios al respecto, aunque habría que analizar cuestiones como la custodia de datos, la privacidad o los cambios de políticas y precios", enfatiza.

Las dos protagonistas de la mesa redonda, finalmente, han animado a los jóvenes a adentrarse en los estudios sobre IA. Bolón ha destacado que "es una tecnología que puede resolver cualquier problema y que ha llegado para transformar la sociedad y el mundo laboral, por lo que es positivo formar parte de esa revolución". Torró, por su parte, no ha dudado a la hora de señalar que "es una herramienta fantástica que nos ayuda a acelerar resultados y que resulta muy útil, siempre que se use con cabeza".