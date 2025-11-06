Tras la no tormenta, llega la tensa calma: así responderán los cielos según la Aemet

El aviso amarillo decretado ayer por fuertes rachas de viento y posible formación de tornados pasó, afortunadamente, sin pena ni gloria: no se registraron incidencias destacables en la provincia. Sin embargo, también se marchó sin dejar el ansiado rastro de lluvia. Ni una gota cayó sobre los campos cordobeses, que siguen esperando el agua con la misma paciencia que la que ahora exige esta “tensa calma” meteorológica. Los próximos días, según la Aemet, mantendrán esta tendencia de estabilidad, con cielos poco nubosos y temperaturas algo más suaves.

La jornada de este jueves, 6 de noviembre, llega a la provincia de Córdoba con cielos nubosos que tenderán a despejarse a lo largo de la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, más acusado en las máximas, que dejarán un ambiente más fresco tras varios días de inestabilidad. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, aunque en algunos momentos podrán alcanzar intensidad moderada.

Previsión del tiempo para Córdoba / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 22º; en Lucena, entre 9º y 17º; en Pozoblanco, entre 8º y 17º, y en Priego de Córdoba, entre 7º y 15º.

El tiempo en Córdoba este viernes

Este viernes, 7 de noviembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos, aumentando a nubosos por la tarde, acompañados de precipitaciones débiles. Las temperaturas no experimentarán cambios, aunque las mínimas pueden ir en descenso. Por último, los vientos serán flojos y de componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba 7º y 20º; en Lucena, entre 8º y 17º; en Pozoblanco, entre 6º y 17º, y en Priego de Córdoba, entre 6º y 16º.