Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

La ciudad de Alicante acoge este jueves la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, en la que diferentes expertos abordarán las ventajas, aplicaciones y desafíos de su desarrollo en diferentes campos.

Los ponentes tratarán el impacto de la inteligencia artificial en la salud, la ciencia o el ámbito de la defensa.

Este es el programa compelto de la jornada:

09:00h. Apertura Institucional

Bienvenida institucional

-09:15h. Keynote y Entrega de Galardón

Lourdes Agapito. Científica y profesora en el Dpto. de Ciencias de la Computación, University College London | Cofundadora de Shyntesia con la participación de: Nuria Oliver. Directora Científica y co‑fundadora de la Fundación ELLIS Alicante

-09:45h. Sesión I: ¿Cómo aporta valor la IA al sector de la salud y del bienestar?

Jesús García‑Foncillas. Catedrático de Oncología, UAM | Director del Departamento de Oncología, Hospital Jiménez Díaz

Julia Guiomar Niso. Científica y Directora del Grupo de Neuroimagen, Instituto Cajal del CSIC | Vicepresidenta de la Academia Joven de España

Ángela Llaneza. Doctora ginecóloga especialista en fertilidad de Grupo Tambre

Manuel Bonilla. Presidente de Encuentros NOW | Director Corporativo de Innovación SHA & AB Living Group

-10:45h. Coffee Break – Networking

11:20h. Keynote

Cristian Cantón. Director asociado, Barcelona Supercomputing Center (BSC)

-11:40h. Sesión II: Academia Joven de la ciencia: La IA para el avance científico

Verónica Bolón. Profesora C&T de la UDC | Investigadora del CITIC

Emma Torró. Investigadora Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC‑UV) | Miembro de la colaboración ATLAS en el CERN

Modera: Óscar Lucía. Presidente Academia Joven de España

-12:10h. Conferencia: Tecnología para un tiempo incierto

Javier García Martínez. Past President Unión Mundial de Química | Miembro Foro Económico Mundial | Director Nanotechnology Lab UA

-12:20h. Sesión III: La IA en sectores empresariales estratégicos

José Luis Sánchez‑Ocaña. Fundador y CTO de Aleex AI

Rubén Marzal. IA & Data Specialist en MasOrange

Eva Toledo. Presidenta El Círculo‑Directivos de Alicante | Co‑CEO de Padima

Luis Hidalgo Pérez. Director de ciencia de datos de ReR y de Prensa Ibérica

-13:00h. Sesión IV: Desafíos de la IA en geoestrategia

Vicente Magro. Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

Ángeles Santamaría. Consejera Independiente de MAPFRE y FFCC y ex-CEO de Iberdrola España

Enrique Ávila. Director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa. Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE)

Modera: Javier Pérez de Vargas. Director General de la Real Academia de Ingeniería de España

-13:40h. Entrega de premio a la Scale-up Europea 2025

QUIBIM. Recoge Ángel Alberich Bayarri, CEO y fundador de QUIBIM

-13:50h. Sesión V: IA en creatividad

Montse Guardia. Chief People & Culture Officer IDEADED | Presidenta del Consejo de Patronos de la UPC

Javier Ideami. Cofundador de The Geniverse

Modera: Olga Blanco. Vicepresidenta IBM Consulting | Presidenta del clúster de Industrias Creativas y Videojuegos de Madrid

-14:45h. Cierre con sorpresa y despedida institucional