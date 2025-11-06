Javier López, agricultor andaluz y autónomo: "Están apretando el tornillo y hasta que reviente"

Aunque el Gobierno finalmente haya decidido dar marcha atrás (al menos de momento) con la subida de las cuotas de autónomos prevista para 2026, el debate que ha abierto ha servido para algo más que cifras.

Durante los últimos días la conversación se ha trasladado a los micrófonos, a los bares y a las redes sociales, generando un espacio mediático en el que los propios autónomos han podido explicar qué significa en la práctica “vivir apretado”.

Uno de esos testimonios ha llegado desde el campo andaluz en el podcast Be Agro, presentado por Juanmi Suárez y Javi Rosell: un espacio que aborda la realidad del mundo rural y la agricultura.

En su arranque de temporada, los conductores invitaron al agricultor Javier López, que no solo habló de plagas, agua y ganadería, sino también del día a día del autónomo medio: ese que intenta sacar adelante su negocio mientras las cuotas suben y los márgenes bajan.

Quejas ante una tentativa de subir las cuotas

Durante la conversación López hablaba con una mezcla de humor resignado y enfado contenido: “¿Qué hacemos si suben la cuota de autónomo? Nada, la pago. Ya está, tío. La pagas. No queda otra”, dice entre risas amargas. Pero lo que suena a broma encierra una realidad que comparten miles: “Van firme con la cuota de autónomo pues ya está. Cuando venga más alta, la pagamos más alta. Hasta que reviente”.

El agricultor resume en pocas frases una sensación extendida entre pequeños empresarios, hosteleros, fontaneros o esteticistas, esos trabajadores por cuenta propia que no son grandes compañías pero que tampoco pueden dejar de cotizar: “No te estás cargando a los empresarios grandes, te estás cargando al que quiere levantar un poquillo el cuello”.

El podcast, publicado el 19 de octubre de 2025 en el canal de YouTube de Be Agro, con más de 3.000 suscriptores, mezcla la conversación sobre la situación del campo con un repaso general por los problemas del país. López lo dice sin rodeos: “Si siguen apretando el tornillo, va a llegar un punto en el que dices: o como o pago. Y como hay que comer...”.

La charla deriva luego hacia la falta de relevo generacional en el sector, la subida de precios de la vivienda y la brecha económica entre quienes pueden comprar propiedades y quienes ni siquiera acceden a una hipoteca. En ese punto el agricultor andaluz menciona incluso un raro acuerdo con el político Gabriel Rufián, al que reconoce por haber señalado el problema de la especulación inmobiliaria: “Es lo único coherente que le he oído decir últimamente”.

Más allá de la ideología la crítica de fondo es transversal: “Aquí nadie defiende nada. No se salva nada: la sanidad, la educación, la agricultura, la pesca....