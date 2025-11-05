Aviso amarillo en Córdoba por fuertes lluvias y tormentas: la Aemet espera 20 litros por metro cuadrado y aparato eléctrico

El paso de una vaguada en altura, es decir, un frente frío activo, afectará hoy miércoles a Andalucía, con especial presencia de la inestabilidad atmosférica en toda la provincia de Córdoba, “finalizando su recorrido en la parte más oriental” de la región ya mañana jueves, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su perfil autonómico en la red social X (antes Twitter).

El servicio oficial de meteorología avisó en las primeras horas de esta mañana, con profusión de mapas explicativos, de que “el sistema precipitante ya ha entrado en la Península y está a punto de hacerlo en la provincia de Huelva”, siguiendo una tónica oeste-este, en la que llegaría a Córdoba alrededor de las 16.00 horas de la tarde, con especial incidencia tanto en las lluvias como en el viento entre las 17.00 y las 19.00 horas, cuando puede haber tormentas.

Ante esta situación, la Aemet ha decretado el aviso amarillo en toda la provincia de Córdoba: Sierra-Pedroches, Campiña (donde se ubica la capital) y Subbética entre las 16.00 y las 22.00 horas. En todos los municipios cordobeses pueden alcanzarse los 20 litros por metro cuadrado en menos de una hora, así como registrarse importantes tormentas con aparato eléctrico. Se ha descartado, por el momento, que estas tormentas vengan acompañadas de tornados, lo que sí podría ocurrir en Sevilla, Huelva, Cádiz e incluso el oeste de Málaga -que se encuentran en aviso naranja-, aunque cabe prestar especial atención a las modificaciones del pronóstico del tiempo en las próximas horas, cuando la tormenta alcance Andalucía en toda su intensidad y los vientos cambiantes actúen.

El mapa de avisos meteorológicos de la Aemet tiene toda la provincia de Córdoba en nivel amarillo. / Aemet

En la ciudad de Córdoba, el Ayuntamiento ha decidido cerrar todos los parques ante el riesgo de fuertes lluvias. Se precintarán a partir de las 16.00 horas, momento crítico en el que se esperan las primeras lluvias, y no reabrirán hasta mañana jueves por la mañana.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico más habitual de la jornada, hoy miércoles, 5 de noviembre, se esperan cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos con chubascos tormentosos durante la tarde, siendo localmente fuertes. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos moderados de componente sur, ocasionalmente fuertes y sin descartar rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Pronóstico por horas en la ciudad de Córdoba, este miércoles 5 de noviembre. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 26º; en Lucena, entre 12º y 23º; en Pozoblanco, entre 10º y 22º, y en Priego de Córdoba, entre 10º y 24º.

El tiempo en Córdoba este jueves

Este jueves, 6 de noviembre, la Aemet prevé cielos nubosos con nubes bajas, tendiendo a poco nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba 10º y 22º; en Lucena, entre 9º y 17º; en Pozoblanco, entre 8º y 17º, y en Priego de Córdoba, entre 7º y 15º.