Tras un octubre más seco de lo normal...¿vuelven las lluvias a Córdoba?

Córdoba capital ha recibido entre el 50 y el 75% de las precipitaciones habituales según la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en informe publicado hace unas horas. Algunas zonas de la Sierra, en el norte de la provincia, sí han superado, por poco, los parámetros habituales, aunque la mayoría de la provincia ha vivido un mes de octubre seco. "En gran parte de Andalucía ha habido déficit de precipitación", resume la Aemet. En realidad, además de una pequeña franja de la Sierra de Córdoba, se han "salvado" de este fenómeno el centro de la provincia de Sevilla, pequeñas áreas de Huelva, así como algunas áreas de Granada y Almería.

La pregunta que muchos cordobeses se hacen es: ¿llegarán pronto las lluvias?, ¿se mitigará el proceso y tendremos un mes de noviembre más húmedo de lo habitual para que el otoño se 'vaya enderezando'?, ¿o tendremos una estación completa con menos lluvias de lo habitual? De momento, hoy martes, 4 de noviembre, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios, salvo mínimas en ascenso en Sierra Morena. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur por la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 24º; en Lucena, entre 11º y 23º; en Pozoblanco, entre 9º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 9º y 22º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Este miércoles, 5 de noviembre, la Aemet prevé cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos, con chubascos débiles a moderados ocasionalmente acompañados de tormentas a partir del mediodía, y que pueden ser localmente fuertes . Temperaturas con pocos cambios. Vientos de componente sur flojos a moderados, ocasionalmente fuertes o muy fuertes en las horas centrales.

Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 25º; en Lucena, entre 12º y 23º; en Pozoblanco, entre 10º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 10º y 23º.