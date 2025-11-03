José Rújula, peluquero: «El escenario es el fiel reflejo de lo que hacemos día a día»

Desde que tenía 13 años, José Rújula no ha parado de subirse en los escenarios para competir. Han sido alrededor de 30 torneos y más de 35 trofeos. Ciudades como Córdoba, Bilbao, Murcia, Granada, Málaga, Sevilla, Jerez de la Frontera, Lisboa o Jaén han sido algunos de los lugares en los que este profesional ha estado compitiendo y consiguiendo numerosos premios. La mayoría en torneos de carácter nacional. Eso demuestra, además de la técnica, la fortaleza mental que hay que tener para estar tanto tiempo en la élite.

Afirma que «durante este tiempo me siento un privilegiado por haber conocido y aprendido tanto de muchos compañeros con los que he compartido escenario y de los que sigo aprendiendo». Su mente está siempre abierta a adquirir nuevos conocimientos. La humildad, el esfuerzo y el trabajo son condiciones innegociables para mantenerse arriba y estas son sus máximas.

Aún recuerda su primer torneo con solo 13 años y a día de hoy continúa con la misma inquietud y ganas de seguir disfrutando de este maravilloso camino. Añade que «la peluquería está en constante evolución y tienes que estar ahí para dar siempre tu mejor versión a los clientes». La peluquería está ubicada en la calle Tras la Puerta... Y José Rújula es todo un referente en la ciudad.