¿Frío? Sí, pero no mucho: el otoño avanza en Córdoba pero la Aemet avisa de una anomalía térmica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dio el aviso en las últimas horas: este otoño por el que avanzamos será más cálido de lo habitual. En sus previsiones de la temporada, publicadas ayer, este organismo oficial ha llegado a la conclusión de que, con una probabilidad del 50%, el otoño presentará temperaturas más altas de lo normal en esta estación. Ello afectará a casi todo el país, aunque más intensamente en la vertiente mediterránea, en una franja que va desde los Pirineos hasta Almería, donde el aumento térmico será aún mayor.

Ante esta disyuntiva, el día amanece hoy lunes, 3 de noviembre, despejado y con unas temperaturas agradables en Córdoba. La estación que la Aemet tiene en el aeropuerto ha marcado esta pasada madrugada una mínima de 9,2 grados, y la máxima volverá a superar con creces los 20º durante las horas centrales de la tarde. ¿Quiere decir esto que será la tendencia durante noviembre? ¿Tendremos noches cercanas a los 5º, incluso los 0 grados? ¿Días en los que los 10º sean la tónica habitual?

Para responder a esas preguntas, lo mejor es dejar que el calendario corra. En el horizonte, a mediados de esta semana, vuelven las lluvias y el termómetro debe iniciar una tendencia descendente para encontrarse con los valores habituales en el penúltimo mes del año. No obstante, de momento, solo podemos confirmar que en las próximas horas habrá cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 24º; en Lucena, entre 11º y 23º; en Pozoblanco, entre 7º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 7º y 21º.

El tiempo en Córdoba este martes

Este martes, 4 de noviembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios, salvo mínimas en ascenso en el tercio norte de la provincia. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba 10º y 25º; en Lucena, entre 11º y 23º; en Pozoblanco, entre 9º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 9º y 22º.