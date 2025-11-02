Córdoba amanece mojada, aunque sin tormentas: ¿Seguirá lloviendo este domingo?

Como preveía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la lluvia ha vuelto a Córdoba este domingo. La ciudad ha amanecido mojada. Ha sido de madrugada cuando las nubes han descargado sobre la capital, especialmente a las 3.00 horas, según los registros de la estación meteorológica del aeropuerto. También, cerca del amanecer, se ha producido una lluvia ligera que nada tiene que ver con las tormentas de la semana pasada. No hay rastro de tormenta, pero el agua vuelve a regar la provincia y la pregunta es: ¿Seguirá lloviendo este domingo?

Pues bien, la previsión de la Aemet para la jornada es de lluvia, aunque con un 25% de probabilidades, hasta las 12.00 horas. Las nubes cubren el cielo, pero no es seguro que vayan a volver a descargar y, de hacerlo, lo harán de forma débil, aunque en algunas zonas de la provincia esas lluvias pueden tornarse moderadas. Eso será en la primera mitad del día. Después, el cielo irá abriéndose y la tarde quedará poco nublada.

En lo que respecta a las temperaturas, la lluvia a templado la sensación térmica. Sin embargo, las mínimas seguirán bajando y se notará especialmente al final del día. Las máximas, en Sierra Morena, suben y en el resto de la provincia no se moverán. De esta forma, Córdoba cerrará una semana otoñal en toda regla: frío y lluvia para iniciar el mes de noviembre.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 24º; en Lucena, entre 10º y 20º; en Pozoblanco, entre 8º y 18º, y en Priego de Córdoba, entre 8º y 19º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Este lunes, la provincia comenzará la primera semana de noviembre con cielos poco nubosos o despejados, en contraste con esta semana, donde la tónica dominante han sido las nubes. El lunes y el martes los cordobeses podrán aprovechar el sol. Y deberían hacerlo, porque no tardará en ser cubierto por nubosidad que avanzará a mitad de la semana y que se espera que vuelva a dejar precipitaciones en la provincia. El miércoles y el jueves son los días señalados por la Aemet para sacar los paraguas de nuevo.

Por lo demás, los termómetros seguirán cayendo y se espera un bajón más brusco a partir del miércoles, cuando tanto las máximas como las mínimas caerán entre cuatro y cinco grados.

Los termómetros se situarán en Córdoba 9º y 24º; en Lucena, entre 10º y 23º; en Pozoblanco, entre 6º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 8º y 22º.