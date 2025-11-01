Córdoba, pendiente de las lluvias mientras los termómetros siguen bajando: así será la entrada de noviembre

Córdoba recibe a noviembre hoy con una situación meteorológica propia ya del penúltimo mes del año. A medida que el otoño avanza, los termómetros van cayendo y ya se empieza a notar, especialmente por la mañana, la bajada. Esa caída de las temperaturas se combinará, además, con lluvia en los próximos días. Pero, ¿lloverá hoy?

Este sábado será seco por lo general. Aunque estará marcado por la nubosidad, no se esperan precipitaciones salvo en Sierra Morena, donde se podrían registrar lluvias débiles y dispersas. En cuánto al mercurio, no se producirán grandes cambios, pero sí esa ligera tendencia a la baja de las temperaturas que viene experimentándose en los últimos días. Entonces, ¿cuándo lloverá? No habrá que esperar mucho.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 23º; en Lucena, entre 12º y 21º; en Pozoblanco, entre 9º y 20º, y en Priego de Córdoba, entre 9º y 20º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Este domingo Córdoba amanecerá mojada, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las nubes, que seguirán opacando el cielo, descargarán precipitaciones en la primera mitad del día, en general débiles. Y, tras ellas, el cielo irá abriéndos, quedando ya por la tarde poco nuboso.

Las temperaturas seguirán en descenso en el norte de la provincia y tenderán a mantenerse en el resto de la provincia. Así, Córdoba despedirá el primer fin de semana de noviembre y dará la bienvenida a una semana donde ya sí será más acentuada la bajada de los temperaturas y en la que el agua podría volver a hacer acto de presencia.

Los termómetros se situarán en Córdoba 10º y 25º; en Lucena, entre 10º y 21º; en Pozoblanco, entre 8º y 18º, y en Priego de Córdoba, entre 9º y 20º.