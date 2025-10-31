Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponte a prueba

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura, deporte…

Participa en el test de actualidad semanal.

Participa en el test de actualidad semanal.

Redacción

La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
  2. Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
  3. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
  4. Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
  5. Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
  6. El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
  7. Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
  8. Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba

Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

Al menos tres heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel

Al menos tres heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel

Puente Genil encenderá su alumbrado navideño el próximo 21 de noviembre

Puente Genil encenderá su alumbrado navideño el próximo 21 de noviembre

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

Los cordobeses atrapados en Tanzania logran tomar un avión de regreso a casa en medio del caos: “Hemos tenido muchísima suerte”

Los cordobeses atrapados en Tanzania logran tomar un avión de regreso a casa en medio del caos: “Hemos tenido muchísima suerte”

Vídeo | Los forenses afirman que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y que no presentaba signos de defensa

Vídeo | Los forenses afirman que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y que no presentaba signos de defensa

La doctora María del Carmen Arias Blanco renueva como presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba

La doctora María del Carmen Arias Blanco renueva como presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba
Tracking Pixel Contents