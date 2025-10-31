Accidente de trñafico
Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
Se trata de un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre
Lara Graña
Tres marineros gallegos han muerto en una accidente de tráfico en Namibia. Según fuentes de la flota, el siniestro se produjo hace unas horas y las víctimas son un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre.
El grupo llegó a al aeropuerto de Windhoek Hosea Kutako desde donde debían trasladarse hasta Walvis Bay para embarcar en un pequero que faena merluza negra o róbalo, aunque se desconoce en qué barco. Fue en ese trayecto que realizaban en taxi cuando se produjo el siniestro mortal, en el que también perdió la vida el conductor del coche.
La carretera por la que se desplazaba está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según las fuentes.
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
- Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
- El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
- Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba