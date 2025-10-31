Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de trñafico

Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Se trata de un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre

Buques fresqueros, amarrados la pasada semana en un muelle de Walvis Bay. // Luis Antonio Fernández Seijas

Buques fresqueros, amarrados la pasada semana en un muelle de Walvis Bay. // Luis Antonio Fernández Seijas

Lara Graña

Tres marineros gallegos han muerto en una accidente de tráfico en Namibia. Según fuentes de la flota, el siniestro se produjo hace unas horas y las víctimas son un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre.

El grupo llegó a al aeropuerto de Windhoek Hosea Kutako desde donde debían trasladarse hasta Walvis Bay para embarcar en un pequero que faena merluza negra o róbalo, aunque se desconoce en qué barco. Fue en ese trayecto que realizaban en taxi cuando se produjo el siniestro mortal, en el que también perdió la vida el conductor del coche.

La carretera por la que se desplazaba está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según las fuentes.

