Tras la borrasca, bajada de temperaturas: Córdoba se enfría y ya espera las siguientes precipitaciones

Tras el paso de la borrasca Benjamin por España, que ha descargado decenas de litros en la provincia, Córdoba se enfría a la vez que se prepara para las precipitaciones que están por venir. No guarden los paraguas, porque la lluvia no tardará en volver a regar la provincia.

Mientras tanto, el otoño sigue avanzando. Córdoba registrará en los próximos días una considerable bajada de las temperaturas, que ya se notará este viernes. Los cielos continúan nubosos, con brumas que dan inicio al día. Y aunque por lo general será un día seco, no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en Sierra Morena. El viento será flojo y podría evolucionar a moderado en las horas centrales.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 24º; en Lucena, entre 12º y 21º; en Pozoblanco, entre 10º y 20º, y en Priego de Córdoba, entre 9º y 20º.

El tiempo en Córdoba este sábado

El escenario meteorológico será muy similar este sábado, con las temperaturas descendiendo ligeramente y las nubes acaparando el cielo. En la sierra, misma situación: se podrían producir precipitaciones débiles.

Esa bajada de los termómetros, más un goteo que un cambio brusco, se irá acumulando y a lo largo de la próxima semana el frío en la provincia será más notable. Además, se esperan nuevas precipitaciones ya el domingo y a mediados de la semana que viene.

Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 23º; en Lucena, entre 11º y 21º; en Pozoblanco, entre 8º y 20º, y en Priego de Córdoba, entre 8º y 20º.