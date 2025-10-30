¿Dónde ha llovido más en Córdoba este miércoles tras la sequía del ‘veroño’?

Tras meses de sequía, sin apenas atisbo de lluvia, la provincia de Córdoba vivió este miércoles, 29 de octubre, su primera jornada realmente otoñal. La bajada de termómetros y las intensas lluvias caídas a lo largo de todo el día, y especialmente por la tarde, contribuyeron a dibujar un paisaje que rompe con el maleficio de un ‘veroño’, que cada año se extiende más en el tiempo y que este año, a las máximas por encima de los 30 grados, ha sumado mínimas por encima de la media para esta época del año, aumentando la sensación de calor y, sobre todo, de bochorno.

El temporal de lluvias de la borrasca Benjamín, que azotó con fuerza la parte occidental de Andalucía, con especial incidencia en las provincias de Sevilla y Huelva, dejó las primeras precipitaciones intensas en la provincia de Córdoba, registrando las primeras marcas importantes de litros por metro cuadrado.

Efectos de las lluvias intensas en Córdoba. / A.J. González

Esto es lo que ha llovido en Córdoba

Según los informes de pluviometría de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en la jornada del miércoles 29 de octubre se registraron 49,7 litros por metro cuadrado de media en la provincia de Córdoba.

Por zonas, la mayor concentración de agua se registró en Fuente Obejuna-Ojuelos, con 95,5, y en Sierra Boyera, con 91,1. También con marcas destacadas figuran Fuente Obejuna, con 85,8 litros; Río Guadajoz Castro, con 84,2; Guadanuño, con 82,4; y La Carlota, con 78,7 litros por metro cuadrado.

En cuanto a la capital, las cifras se quedan cerca de los 40 litros por metro cuadrado, con una marca de 38,8.

¿Cuánto han subido los embalses de Córdoba?

En cuanto a los embalses, de acuerdo con los datos de CHG, las lluvias caídas en las últimas 24 horas han supuesto una subida de 0,14 puntos en el agua embalsada en los pantanos cordobeses, que alcanzan este jueves el 41,47 por ciento de su capacidad, en el que representa el primer repunte en la capacidad de los pantanos de la provincia desde los frentes de la pasada primavera y tras un verano y un inicio de otoño especialmente seco y caluroso.

Embalse del Guadalmellato / CÓRDOBA

Por su parte, la capacidad de la cuenca se encuentra este jueves al 41,22%, lo que representa una subida de 0,18 puntos respecto a la jornada anterior.

¿Cuándo volverá a llover en Córdoba?

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos 7 días, apunta a la posibilidad de chubascos en el primer tramo del viernes 31 de octubre, así como en la madrugada y primeras horas del domingo 2 de noviembre. En ambos casos, la previsión es de lluvia escasa.

Mientras que el miércoles 5 de noviembre, se esperan cielos muy cubiertos con lluvia, y un 55% de probabilidades de lluvia.