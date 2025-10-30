Iluminando Juntos celebra el Mercado de Otoño el 31 de octubre y 1 de noviembre

Mañana viernes y el sábado 1 de noviembre, Festividad de Todos los Santos, vuelve la magia del otoño al corazón de Córdoba. Serán dos días llenos de vida, música y ambiente con el mejor comercio local en la Plaza de las Tendillas. Será la segunda edición del Mercado de Otoño y está organizado por la Asociación de Comerciantes Iluminando Juntos, que preside Pedro Jiménez, que cuenta ya con 105 asociados.

Ángel Blasco, secretario de esta asociación, informa a este periódico que “en esta segunda edición participan 22 comercios y el objetivo es dinamizar al sector y dar visibilidad a los comerciantes del centro”.

Este grupo de comerciantes le está restando tiempo a sus familias y a sus negocios y todo sea por una buena causa, como es dinamizar la actividad económica en el epicentro de la capital, punto de encuentro de miles de cordobeses y visitantes, animando el ambiente y creando sinergias. Serán 22 carpas con tres de ellas de hostelería (2 bares y 1 churrería), dinamización, zona recreativa, música ambiente, desfile de moda con dj, todo ello pensado en generar un flujo de visitas en la festividad de Todos los Santos.

Cartel de la segunda edición del Mercado de Otoño. / Casavi

Los visitantes podrán conocer de primera mano los productos de temporada, siendo el Mercado de Otoño un gran escaparate del calzado, joyería, ropa de hombre y mujer, complementos, gastronomía gourmet, decoración, descanso, tartas creativas, y un largo etcétera.

Pedro Jiménez, por su parte, añade que “también pretendemos poner en valor nuestras calles, por lo que las hemos decorado, así como nuestros escaparates, igual que hacemos en momentos puntuales a lo largo del año, como en primavera, verano, Reyes Magos, etcétera”.

Apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer

Por otro lado, este colectivo está colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer, dándole visibilidad a la campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’. Jiménez apunta que “hemos decorado las calles de color rosa y el comercio de Iluminando Juntos estamos participando de unos rotuladores fluorescentes a 1,5 euros, a beneficio de la AECC”. En otros establecimientos se han vendido camisetas para la marcha que tuvo lugar el pasado 26 de octubre.

Aclara Jiménez que “nos valemos de las pequeñas cuotas que tenemos los socios, que es de 60 euros al año, así como de algunas subvenciones municipales”. En este colectivo están representados los sectores de la hostelería, comercio de moda, colchonería, calzado, decoración, joyería, peluquería, etcétera.