Iluminando Juntos celebra el Mercado de Otoño el 31 de octubre y 1 de noviembre
La plaza de las Tendillas alberga 22 puestos de comerciantes del centro, así como conciertos y multitud de actividades de entretenimiento familiar
Mañana viernes y el sábado 1 de noviembre, Festividad de Todos los Santos, vuelve la magia del otoño al corazón de Córdoba. Serán dos días llenos de vida, música y ambiente con el mejor comercio local en la Plaza de las Tendillas. Será la segunda edición del Mercado de Otoño y está organizado por la Asociación de Comerciantes Iluminando Juntos, que preside Pedro Jiménez, que cuenta ya con 105 asociados.
Ángel Blasco, secretario de esta asociación, informa a este periódico que “en esta segunda edición participan 22 comercios y el objetivo es dinamizar al sector y dar visibilidad a los comerciantes del centro”.
Este grupo de comerciantes le está restando tiempo a sus familias y a sus negocios y todo sea por una buena causa, como es dinamizar la actividad económica en el epicentro de la capital, punto de encuentro de miles de cordobeses y visitantes, animando el ambiente y creando sinergias. Serán 22 carpas con tres de ellas de hostelería (2 bares y 1 churrería), dinamización, zona recreativa, música ambiente, desfile de moda con dj, todo ello pensado en generar un flujo de visitas en la festividad de Todos los Santos.
Los visitantes podrán conocer de primera mano los productos de temporada, siendo el Mercado de Otoño un gran escaparate del calzado, joyería, ropa de hombre y mujer, complementos, gastronomía gourmet, decoración, descanso, tartas creativas, y un largo etcétera.
Pedro Jiménez, por su parte, añade que “también pretendemos poner en valor nuestras calles, por lo que las hemos decorado, así como nuestros escaparates, igual que hacemos en momentos puntuales a lo largo del año, como en primavera, verano, Reyes Magos, etcétera”.
Apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer
Por otro lado, este colectivo está colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer, dándole visibilidad a la campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’. Jiménez apunta que “hemos decorado las calles de color rosa y el comercio de Iluminando Juntos estamos participando de unos rotuladores fluorescentes a 1,5 euros, a beneficio de la AECC”. En otros establecimientos se han vendido camisetas para la marcha que tuvo lugar el pasado 26 de octubre.
Aclara Jiménez que “nos valemos de las pequeñas cuotas que tenemos los socios, que es de 60 euros al año, así como de algunas subvenciones municipales”. En este colectivo están representados los sectores de la hostelería, comercio de moda, colchonería, calzado, decoración, joyería, peluquería, etcétera.
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- El Ayuntamiento hará accesibles 34 pasos de peatones en el barrio de Cañero y la zona de Cruz de Juárez
- Pone una casa prefabricada para su hijo, le obligan a demolerla y tiene que pagar una multa de 2.160 euros
- El Ayuntamiento de Córdoba aporta 1,4 millones para las ayudas a la rehabilitación del Parque Figueroa
- Este es el horario de los centros comerciales y supermercados en Córdoba el Día de Todos los Santos
- Comienza la obra de la ronda Norte: una parte soterrada, afecciones al tráfico y más excavaciones arqueológicas
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria