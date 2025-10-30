¿Seguirá lloviendo hoy en Córdoba? Así está siendo el paso de la borrasca Benjamín por la provincia

Córdoba registró ayer una media de 49,7 litros por metro cuadrado, según los informes de pluviometría de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir consultados por este periódico en su página web. En determinadas zonas, como Fuente Obejuna-Ojuelos, con 95,5, y Sierra Boyera, con 91,1, se superaron los 90 litros por metro cuadrado.

El balance del primer gran paso de la borrasca Benjamín fue positivo en lo climatológico para la provincia de Córdoba, ya que las incidencias no alcanzaron la gravedad de las sufridas en Sevilla o Huelva, mientras que el caudal de agua acumulado en los embalses ha sido relevante. Sin embargo, parece que se trata, al menos a tenor de los primeros pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de un paso más bien aislado de la tormenta, ya que no están previstas nuevas lluvias hoy jueves, 30 de octubre, ni en Córdoba ni en los principales puntos de la provincia.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, la Aemet espera cielos muy nubosos, con brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en la mitad norte de la provincia, sin cambios en el resto. Vientos flojos de componente oeste

Predicción por horas en Córdoba Aeropuerto, este jueves 30 de octubre. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 23º; en Lucena, entre 13º y 21º; en Pozoblanco, entre 11º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 20º.

El tiempo en Córdoba este viernes

Este viernes, 31 de octubre, habrá intervalos de cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Los termómetros se situarán en Córdoba 13º y 24º; en Lucena, entre 12º y 21º; en Pozoblanco, entre 10º y 20º, y en Priego de Córdoba, entre 9º y 20º.