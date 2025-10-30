En Aldaia
Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle en Valencia
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias
EFE
Valencia
Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.
Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Arranca la Copa del Rey más cordobesa
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
- Un hostelero se enfrenta a cárcel por apropiarse del dinero de sus cuatro socios en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- José Carlos Gómez será el nuevo gerente de Sadeco