Funeral de estado desde la zona cero de la dana: "¡A cuánta gente nombran, cuánta gente ha muerto!"

El primer aniversario de la dana dio un vuelco emocional a todos los afectados por la tragedia. Un día que dejó muchos recuerdos de lo que pasó hace justo un año, en el que 229 personas perdieron la vida en Valencia. Otros centenares de personas aunque no perdieron lo más importante, perdieron sus hogares, muchos de sus recuerdos, que en unos instantes se vieron invadidos por el barro. Con el primer año de la catástrofe y la celebración del funeral de estado, los sentimientos vuelven a florecer en estas personas.

Es el caso de Josefa García, de 86 años, que ayer por la tarde siguió el acontecimiento desde su casa, una planta baja en el barrio Orba (Alfafar). "En días como hoy te acuerdas de todo lo que hemos pasado, que es bastante", afirma García desde su salón, ese que han tenido que reparar tras quedar anegado por el agua.

El recuerdo del 29-O de 2024

"Ese día estábamos mi cuñada Pilar y yo en casa. Mi hijo Jose vino por la tarde, le dije que el día estaba muy feo y me dijo que iba a haber una tormenta. Más tarde, cuando se fue, cogí una linterna y me senté en el sofá cuando me llamó mi hija Isabel para decirme que la Rambleta (Catarroja) llevaba agua y no me lo podía creer. Al poco tiempo empezó a llegar el agua aquí. Llamé a mi nuera (de Benetússer) para avisarle y me dijo que no podía ser. Mi hijo Juan, que estaba viniendo y no pudo llegar hasta que bajó el agua, avisó al vecino de arriba para que nos subieran a la primera planta y ya, con el agua cubriendo por encima de las rodillas, subimos a casa de Manolo, donde estuvimos durante dos semanas", explica Josefa.

Durante los días posteriores a la dana, su familia empezó un duro trabajo para devolverle a Josefa esa casa en la que lleva viviendo más de 50 años, llena de recuerdos con su marido Antonio, sus hijos, nietos y más familiares. Se esforzaron para que ella no viese los efectos que el barro había producido en sus paredes, muebles, ropa, fotos... pero ella cuenta que se asomaba al balcón de casa de su vecino y veía cómo estaban sacando todo de su casa.

Josefa observa el funeral de estado mientras recuerda lo vivido hace un año. / J. M. López

Semanas más tarde, cuando las carreteras se fueron despejando, llevaron a Josefa y a Pilar a casa de su hija Isabel, en la citada Rambleta de Catarroja. El edificio, afectado por la dana, no tenía ascensor y subir cuatro plantas también se les hacía cuesta arriba. Josefa pensaba cada día en volver a su casa, aunque no sabía cómo se la iba a encontrar. Y meses después, cuando volvió, le costó reconocer el lugar que era su hogar, aunque poco a poco ha vuelto a serlo y actualmente "está casi todo arreglado". Casi no se aprecia lo que hace 365 días pasó, aunque el patio sigue con desperfecto y el ascensor, estropeado.

Emoción viendo el funeral

"Ahora cada vez que llueve me pongo mal, da miedo, hemos pasado mucho y espero que esto no vuelva a pasar, que ya hemos pasado bastante. No me imaginaba que esto podía pasar así aquí", manifiesta. Durante la emisión del funeral de estado, la emoción fue inevitable. "¡Pero a cuánta gente nombran, cuánta gente ha muerto!", exclamó mientras la presentadora, Lara Siscar, leyó los nombres y apellidos de todas las víctimas mortales que dejó la dana del 29-O.

"Qué bien han hablado", expresaba después de escuchar a Andrea, Naiara y Virgina, familiares de las personas fallecidas, que leyeron su discurso, en el que demostraron una entereza que emocionó a los presentes en este salón del Parque Alcosa. "Esto es lo que más pena da, nosotros gracias a Dios estamos bien, y poco a poco salimos hacia delante", admitía.