Una española viviendo en Noruega cuenta cuánto le cuesta la peluquería: "Cortar y tratamiento 1.290kr"

Muchas personas en España deciden trasladar su residencia a países donde los sueldos medios son más altos y la calidad de vida, en teoría, más estable. Pero no todo lo que brilla en el norte es oro: los precios pueden ser tan fríos como el clima. La creadora de contenido Nerea Guerra, que vive en Noruega, ha compartido su experiencia yendo por primera vez a una peluquería en el país nórdico, y su vídeo ha despertado todo tipo de reacciones.

“Yo juré que nunca iba a ir a una peluquería noruega”, confiesa al principio del vídeo,. Explica que lo que más le echaba para atrás era el precio: “Que voy a tener que pagar por cortarme cuatro dedos”. Y no es solo una cuestión económica: también reconoce un miedo muy personal (“a mí me da miedo que me toquen el pelo. La verdad, me da mucho miedo”), algo que muchas personas con experiencias malas en peluquerías comparten.

Aun así decidió lanzarse: “He decidido tirarme a la piscina” antes de entrar al salón. En su caso optó por un paquete completo: corte, lavado y un tratamiento “cure and behinding, lo que significa un puto tratamiento” por el precio de 1.290 coronas noruegas.

El resultado, según ella misma muestra al final del vídeo, fue un éxito: “¡Qué bonito! Me encanta, me gusta, me gusta”, repite sonriente Yya de vuelta en su casa mientras enseña el corte ya terminado.

En los comentarios el tema del precio no tardó en salir. Una usuaria preguntó: “¿Pero cuánto es eso en euros? ”. Y varias respuestas dejaron claro que no es precisamente barato: “Unos 85 euros”, decía una. “Son 112 euros total”, añadía otra. Finalmente otra persona cerraba el debate con precisión nórdica: “Sí. Son 110 €”. En total el servicio le costó 1.290 coronas noruegas, que equivalen aproximadamente a 110 euros al cambio actual.

Aunque para muchos españoles ese precio pueda parecer elevado, en Noruega no es una cifra fuera de lo común. El país cuenta con uno de los niveles de vida más altos de Europa, y los servicios personales, como la peluquería, se pagan en consecuencia.

Para ponerlo en contexto, el salario medio en España ronda los 2.200 euros brutos mensuales, según los últimos datos del INE, mientras que en Noruega supera los 5.000 euros. Lo que para un español puede parecer un “sablazo”, para un trabajador noruego se acerca más a un gasto habitual.