Avisos por lluvias en la provincia de Córdoba: estas son las alertas de la Aemet ante una jornada tormentosa

La provincia de Córdoba estará durante la jornada de hoy bajo importantes precipitaciones por el paso de una borrasca. Las lluvias serán de una intensidad importante, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a establecer avisos por fuertes precipitaciones en todas las comarcas.

En concreto, la alerta es naranja en la Sierra de Córdoba, mientras que se establece el color amarillo en la Campiña y en la Subbética. Se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en una sola hora y 80 litros en acumulados de 12 horas. Además, habrá vientos con rachas máximas de 80 km/h y no se descartan, incluso, la "formación de tornados", asegura el pronóstico oficial.

Una tarde de lluvia en Córdoba / Víctor Castro

Aunque ayer martes las lluvias fueron escasas, en lo que va de miércoles, 29 de octubre, es decir, desde el inicio de la madrugada, ya han caído 21,4 litros en Hinojosa del Duque, mientras que el embalse de Guadanuño, donde la Aemet tiene una estación meteorológica, se han recogido 12,4 litros. En Córdoba Aeropuerto, solo desde las 06.00 horas, han caído más de 13 litros por metro cuadrado. De hecho, ante la probabilidad de fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento ha decidido cerrar los parques públicos de la ciudad. Son las mediciones más relevantes en un día en el que las lluvias marcarán totalmente la tónica del tiempo.

Avisos de la Aemet en la provincia de Córdoba este miércoles, 29 de octubre. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet para hoy, habrá cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas y persistentes, moderadas a fuertes y acompañadas de tormentas, que podrían ser incluso muy fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso, localmente notable. Vientos de componente sur moderados, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy miércoles en Córdoba entre 15º y 23º; en Lucena, entre 15º y 22º; en Pozoblanco, entre 13º y 19º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 21º.

Nubes y precipitaciones en Andalucía al inicio del miércoles, 29 de octubre. / Aemet

El tiempo en Córdoba este jueves

Este jueves, 30 de octubre, la Aemet espera cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en la Subbética y de madrugada, y que tenderán a remitir por la tarde. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 23º; en Lucena, entre 13º y 21º; en Pozoblanco, entre 11º y 21º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 21º.

Este es el pronóstico en algunas de las localidades principales de la provincia: