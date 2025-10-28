¿Vuelve la lluvia a Córdoba? Estas son las horas con más probabilidades según la Aemet

Tras una jornada de impás sin precipitaciones, la borrasca Benjamín vuelve a afectar a Córdoba. La lluvia podría hacer acto de presencia, en especial durante la tarde, e inaugurar varios días de agua abundante. Eso, al menos, a tenor de los mapas y el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, centrándonos en el pronóstico para hoy martes, 28 de octubre, habrá cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos durante la tarde, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte de la provincia y el resto con cambios ligeros. Vientos flojos variables, girando a componente sur por la tarde, con intervalos moderados.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy lunes en Córdoba entre 12º y 27º; en Lucena, entre 13º y 23º; en Pozoblanco, entre 10º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 22º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Este miércoles, 29 de octubre, habrá cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes, que irán ocasionalmente acompañadas de tormentas, sin descartar que sean localmente muy fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, localmente sin cambios. Vientos de componente sur moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba 15º y 24º; en Lucena, entre 15º y 22º; en Pozoblanco, entre 13º y 20º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 21º.