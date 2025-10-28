Reabrir el negocio tras la dana: "Me voy de la zona más afectada de Catarroja, no me la vuelvo a jugar"

Solo tiene palabras de agradecimiento y la firme idea de salir adelante. "No empiezo de cero. Yo continúo… pero desde cero", asegura Pablo Espinosa, el dueño de la tintorería y lavandería industrial Mon Blau, en la zona más afectada por la dana de Valencia en la localidad de Catarroja. Ahora bien, el hombre lo tiene claro y traslada la parte industrial del negocio a Beniparell. "Con lo que ha sucedido no me voy a arriesgar a perder, de nuevo, toda la maquinaria y las furgonetas", explica, tras asegurar que en Catarroja solo dejará la atención de atención al público. El hombre perdió un negocio con una maquinaria valorada en 300.000 euros que ha tenido que reponer. Ha recibido ayuda de Cruz Roja, entre otros, y por eso solo tiene palabras de agradecimiento. Los recuerdos de esa noche, en la que rescató a una mujer, merecen un tratamiento informativo aparte.

"Pude volver a abrir el servicio de lavandería industrial en abril, con mucho esfuerzo. El servicio de tintorería de cara al público lo abrí hace nada, después de verano. Hacía años que me tenía que haber marchado de Catarroja porque el espacio se me quedaba pequeño. Y la tragedia me ha hecho dar el paso definitivo para retomar el negocio desde un nivel superior. Ahora jugaré en primera división, pero he dado el paso después de perderlo todo", explica el empresario, que lleva 30 años en el sector.

Interior de la tintotería y lavandería industrial Mon Blau, de Catarroja. / Levante-EMV

Pablo Espinosa ha sido uno de los beneficiarios de la acción de "Recuperación de negocios y acceso a nuevas oportunidades de empleo" del Plan de respuesta de Cruz Roja a los efectos de la dana, una iniciativa que tiene como objetivo "asistir a los negocios y a las personas afectadas por la tragedia para la recuperación de sus medios de vida". Así de los 3.198 negocios que solicitaron ayuda, 2.549 ya han recibido unas ayudas económicas de 5.000 euros (o de 2.500 euros, según requisitos y características).

Ayudas directas y cursos de formación

"El objetivo se ha centrado en ayudar a las empresas más pequeñas, con hasta 10 empleados y límites de facturación y beneficios. Hemos ido a la economía micro apoyando a los sectores de servicios, industria, construcción y agrícola. De momento, el presupuesto ejecutado alcanza los 12.390.000 euros. Con los datos actualizados consta que 6.223 personas han recuperado sus medios de vida (personas autónomas y personas trabajadoras) y que 10.451 han sido personas beneficiarias indirectas", explican desde el programa de Cruz Roja.

Un año después de la tragedia, los esfuerzos del programa se centran ahora en fomentar los programas de formación de empleo, con los oficios en el centro de la ecuación. "Quien se forme ahora como técnico de mantenimiento e instalación de ascensores, electricista o fontanero tiene trabajo seguro. Esa es la realidad y estamos trabajando en esa línea. Porque hay mucha gente que perdió el trabajo y tiene que reinventarse", explican desde el programa de Cruz Roja.

Y añaden: "Vamos hacia una normalidad que ha cambiado. Así que hay negocios que hay que ayudar a que se mantengan, pero hay otros que no volverán a abrir y hay que buscar alternativas. Hay lista de espera para reparar ascensores y para proyectos de electricidad y de construcción. Nosotros estamos ahora subcontratando los cursos de formación porque es una oportunidad de futuro. Cruz Roja abarca las dos velocidades: la de cursos cortos (de carretillero, por ejemplo) y la de cursos más largos, con certificado de profesionalidad que da acceso a una formación más estable. A quien se forme no le va a faltar el trabajo".