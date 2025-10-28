Una pareja de Alemania abandona España después de un año: "El alquiler es muy caro y los salarios muy bajos"

En los últimos años se ha hecho habitual escuchar historias de jóvenes en España que no pueden independizarse o que gastan la mitad de su sueldo en pagar el alquiler. Pero el problema también lo sufren miles de personas extranjeras que han decidido mudarse a nuestro país buscando unas condiciones de vida mejores.

En el caso de los países más pobres económicamente que el nuestro, sus ciudadanos suelen llegar para cubrir los trabajos más duros y peor pagados de esos que mantienen en pie la economía cotidiana y que, muchas veces, nadie más quiere hacer. En cambio las personas procedentes de países más ricos suelen venir con ahorros o ingresos estables que les permiten invertir, disfrutar del clima o emprender nuevos proyectos. A veces sin embargo la realidad no encaja en ninguno de esos dos perfiles.

Una familia alemana entre el desencanto y la vuelta atrás

Es el caso de Jennifer Itinga Fontan y Lukas Reinike: una pareja alemana de 39 y 40 años que decidió instalarse hace un año en Dénia con sus dos hijos, Elián (4 años) y Noel (6) atraídos por el buen tiempo, el ambiente familiar y la posibilidad de criar a sus hijos n un entorno más amable.

Durante los primeros meses se alojaron con los padres de Jennifer, que ya residían en la localidad. Su idea era encontrar una vivienda propia cuanto antes. Pero ahí empezó el problema. En declaraciones al diario local Remscheider General-Anzeiger, contaron que “no encontrábamos una casa asequible. Los propietarios preferían alquilar a turistas o solo por cortas estancias y en verano tenías que marcharte”.

La pareja descubría así de primera mano cómo el auge del alquiler vacacional en municipios turísticos como Dénia ha encarecido el mercado hasta hacerlo inasumible incluso para familias trabajadoras europeas.

"Tenía que trabajar dos veces más que en Alemania"

A las dificultades para encontrar una vivienda se sumó otra sorpresa: los sueldos. Jennifer trabajaba veinte horas semanales en la administración de una residencia de ancianos, con un salario que ella misma comparó con el de un “minijob” en Alemania. Su marido teletrabajaba para la empresa de moda Breuninger, pero tampoco les alcanzaba para cubrir todos los gastos.

“Tenía que trabajar dos veces lo que en Alemania para llegar a fin de mes”: en su caso, los costes del día a día (alimentación, energía, transporte) resultaron más altos de lo previsto y terminaron por convertir su proyecto de vida en una carga.

El choque cultural y el cansancio

Más allá de lo económico, también hubo un desgaste personal y contaron les costó adaptarse al ritmo mediterráneo, a los horarios y al calor constante. Hablaban de una vida “demasiado festiva” y de cierta “informalidad administrativa” que les terminaba agotando.

Aun así sus hijos se integraron con rapidez: aprendieron español, hicieron amigos y se adaptaron bien al colegio: “Las aulas multiculturales de Dénia fueron lo mejor”.

El regreso a Alemania y una nueva perspectiva

En agosto, después de solo un año, la familia decidió regresar a su ciudad natal, Remscheid, al oeste de Alemania. Lukas sigue trabajando para la misma empresa, mientras que Jennifer ha retomado su antiguo empleo en un supermercado. Pero reconocen que el regreso tampoco ha sido sencillo: “Emigrar es más fácil que volver”.

A pesar de todo, aseguran que la experiencia les ha servido para mirar su país con otros ojos: “Antes me molestaba la lluvia, pero aquí en Alemania no todo es malo”.