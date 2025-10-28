El mapa de la destrucción: así es la cartografía de las zonas inundadas el día de la dana

Casi tres Albuferas. Un total de 4,5 millones de piscinas olímpicas. Más de cinco veces la extensión de la ciudad de París. El mapa de la destrucción que dejó tras de sí la dana del pasado 29 de octubre marca una superficie discontinua, con la inundación de 56.273 hectáreas en total. Fueron inundados 89 municipios de 10 comarcas, en mayor o menor medida, según la cartografía de la dana elaborada por la Universitat de València (aunque son 78 según el BOE). Desde La Hoya de Bunyol y Requena-Utiel hasta L’Horta, el agua arrasó a su paso una superficie ocupada en su décima parte por viviendas, empresas e infraestructuras.

Así se desprende de la cartografía elaborada por la Universitat de València de la inundación, la primera que refleja de forma precisa los daños provocadas por la d ana del pasado 29 de octubre. Se trata de una investigación que se puso en marcha pocas semanas después de la catástrofe, con la coordinación de la profesora del Departamento de Geografía Carmen Zornoza y que se publicó antes de que la Generalitat hiciera pública su delimitación del área afectada por la barrancada. Está elaborado a partir de imágenes obtenidas por satélite y técnicas de teledetección, pero también por la información ofrecida del contacto con entidades locales y personas afectadas.

Barranco del Poyo fotografiado el 30 de octubre de 2024. / Miguel Angel Montesinos

Un 4% de terreno residencial

Del total de más de 56.000 hectáreas, casi un 4% corresponden a zonas residenciales. Es un porcentaje relativamente pequeño, pero corresponde a 2.192 hectáreas de núcleos urbanos. La mayor parte del territorio residencial afectado corresponde a los municipios de l’Horta, donde varios de los barrancos atraviesan los centros de las localidades.

A la vista de este mapa, el agua se cebó especialmente con las zonas agrícolas, de las que hay 47.500 hectáreas inundadas, casi un 85% del terreno total de afección. Casi un 6% del total corresponde, por su parte, a zonas industriales o comerciales -quedan en la memoria las imágenes del polígono de La Reva, en Riba-roja, o del Bonaire, que entrarían dentro de esa delimitación-, y un 3% de lo inundado eran zonas forestales. La Pista de Silla, que se convirtió durante días en un cementerio de coches apilados, entra dentro del terreno de zonas viarias o ferroviarias inundadas, menos de un 1% del total pero correspondiente a 441 hectáreas, a lo que se suma un 0,7% de otras zonas artificiales. Las zonas húmedas y las superficies de agua como el lago de l’Albufera suman un 1,5% del total.

Es decir, que el territorio urbano que entra dentro del área inundada suma 63,34 kilómetros cuadrados. Gran parte del resto del territorio incluido en la cartografía corresponde a suelo rústico y, entre las zonas agrícolas - que ascienden a 475,4 km2 inundados, casi la mitad son cultivos frutales.

L’Horta, zona cero

L'Horta Sud recibe, por algo, el nombre de zona cero de la catástrofe. El motivo son los municipios enteros sepultados en barro, además del hecho de ostentar el triste liderazgo en cifras de fallecidos contabilizados. 9.300 hectáreas del total de 56.000, el 16% de la zona inundada corresponden a l’Horta y, dentro de este área, destacan seis municipios donde la totalidad del terreno fue inundado. Sedaví, Alfafar, Benetússer, Llocnou de la Corona, Massanassa o Paiporta exhiben, en las tablas de datos de la Universitat, porcentajes de inundación que alcanzan o rozan el 100%. Solo ligeramente menos afectados quedaron Beniparrell (con un 97% de su superficie inundada), Picanya, Catarroja (donde solo se salvaron de las avenidas de agua algunas parcelas agrícolas al oeste de la localidad), Quart de Poblet o Xirivella (en torno a un 70-80% en todos esos casos).

Zona inundada en L'Horta a consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre según la cartografía de la UV / Redacción Levante-EMV

Albal y Silla, por su parte, son localidades donde prácticamente la mitad del terreno se inundó el 29 de octubre. En el caso de Silla el desbordamiento de los barrancos ha afectado mayormente a sus terrenos de cultivo más cercanos al lago de l’Albufera. En Aldaia, un poco más, el 54%. Riba-roja, Mislata, Manises o Alaquàs tuvieron un entre un 10 y un 30% de su tejido urbano en zona inundada, En Torrent, a pesar de que el territorio inundado es solo del 7,5%, el desbordamiento del Barranc de l’Horteta arrasó el barrio de Xenillet.

València, destino final del agua

En València, la inundación alcanzó sobre todo a las pedanías de Faitanar, La Torre, Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral, Pinedo, El Saler, El Perellonet y El Palmar. Aunque la capital no es el epicentro de la destrucción, el porcentaje de territorio que representan todas esas pedanías no es desdeñable: representa casi el 22% de la superficie de la ciudad. El territorio inundado asciende a casi 14.000 hectáreas.

Utiel-Requena: la devastación del Magro

También fueron inundadas algunas calles y barrios de municipios de Utiel-Requena. Utiel, por ejemplo, es un caso particular: aunque se inundó solo un 6% de su territorio, en la ciudad se registraron 6 muertos por el agua. El alcalde, Ricardo Gabaldón, sí decretó la suspensión de las clases y actividades.

La localidad con más porcentaje de inundación de esta zona es Sinarcas, con un 10%. Tras ella, en orden descendente Camporrobles, Utiel, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles y Requena.

El interior: inicio del desastre

De hecho, el Magro, el barranco del Poyo y el río Túria ya habían inundado la comarca de Utiel-Requena antes de que la riada desembocase en la Ribera, en l’Horta y finalmente en València. También fueron las primeras señales de alarma los daños en la Hoya de Bunyol, el Camp de Túria y Los Serranos

Aunque las imágenes de la devastación que dejó el agua y el fango en Chiva, con casas que quedaron totalmente arrasadas y puentes derrumbados, están entre las representaciones visuales más repetidas de los efectos de la barrancada, en esta localidad de la Hoya de Bunyol solo se inundó un 2,77% de su terreno. Imperceptiblemente más en el caso de Cheste. En Yátova, Turís, Sot de Chera, Chera, Macastre, Alborache, Buñol, Loriguilla y Siete Aguas solo se inundó menos de un 2,5% de terreno.

Del Camp de Túria, lo más afectado fue Riba-roja, donde se inundó el polígono de La Reva y el agua se llevó uno de los puentes de la localidad. Entre los fallecidos, se cuentan personas que salían de trabajar del área industrial y no pudieron resguardarse del avance del agua. Vilamarxant, Benaguasil, Llíria vieron inundarse menos de un 3% de sus calles.

En los Serranos, se repiten porcentajes similares en Pedralba y Gestalgar (alrededor de un 2%), Bugarra, Chulilla y Villar del Arzobispo (menos de un 1,5%). En esta zona, el daño se centró sobre todo en parajes naturales y en áreas agrícolas, además de en algunos equipamientos deportivos situados cerca de ríos y barrancos.

Zona inundada en la Ribera y la Safor a consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre según la cartografía de la UV / Redacción Levante-EMV

La Ribera

Casi 162 kilómetros cuadrados de arrozales entre l’Horta Sud y la Ribera quedaron inundados tras la dana. En la Ribera Alta, en la cartografía de la dana preparada por la UV destacan varios municipios que tienen casi la totalidad de sus terrenos en el área inundada pero que no se mencionan tan frecuentemente como algunos municipios de l’Horta. Se trata de Benimuslem, Sant Joanet, Polinyà de Xúquer y Benicull de Xúquer. En Algemesí, el agua llegó al 80% de sus calles.

También quedaron inundadas cientos de hectáreas de suelo agrícola y urbano en Guadassuar. Alginet, Catadau, Rafelguaraf, Alberic, Alfarb, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Castelló, Cullera, Llombai, la Pobla Llarga, Tous, municipios etiquetados por la Cámara de Comercio de Valencia como "afectados" o "muy afectados" por la dana. Por su parte, Alzira, Benimodo, Benimuslem, Fortaleny, Gavarda, Manuel, Massalavés, Montroi, Montserrat, Real, Sollana o Sueca han sufrido daños, aunque de menor intensidad.