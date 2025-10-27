¡Promoción especial de Halloween! Disfruta de la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA al mejor precio

¡Seis meses al precio de tres! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia en Halloween es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello por tan solo 29 euros el semestre.

Una vez finalizada la oferta y transcurridos los seis meses, la renovación de la suscripción será a precio de tarifa y se podrá cancelar en cualquier momento.

¿Cuáles son las ventajas de la edición impresa digital? Con la réplica digital de Diario CÓRDOBA los usuarios podrán:

Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.

Escuchar las noticias donde y cuando quieras.

Cambiar el tamaño y el tipo de letra.

Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.

Traducir el texto hasta en 22 idiomas.

Comentar y guardar las noticias.

Votar las noticias.

Copiar y pegar la información.

Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.

Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.

Información de calidad a un solo clic

Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.

¿Cómo puedo obtener más información?

Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 957 229 429 o a través del mail attsuscriptor@diariocordoba.com de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.