Descuento en tarifa

¡Promoción especial de Halloween! Disfruta de la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA al mejor precio

Realizando una suscripción, los lectores del periódico pueden conseguir esta oferta de seis meses por solo 29 euros

Promoción especial de Halloween.

Promoción especial de Halloween. / Córdoba

Laura Pozo

Córdoba

¡Seis meses al precio de tres! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia en Halloween es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello por tan solo 29 euros el semestre.

Una vez finalizada la oferta y transcurridos los seis meses, la renovación de la suscripción será a precio de tarifa y se podrá cancelar en cualquier momento.

¿Cuáles son las ventajas de la edición impresa digital?

  • Con la réplica digital de Diario CÓRDOBA los usuarios podrán:
  • Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.
  • Escuchar las noticias donde y cuando quieras.
  • Cambiar el tamaño y el tipo de letra.
  • Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.
  • Traducir el texto hasta en 22 idiomas.
  • Comentar y guardar las noticias.
  • Votar las noticias.
  • Copiar y pegar la información.
  • Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.
  • Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.

Información de calidad a un solo clic

Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.

¿Cómo puedo obtener más información?

Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 957 229 429 o a través del mail attsuscriptor@diariocordoba.com de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.

