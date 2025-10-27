El tiempo
Benjamín se esconde: la borrasca roza la provincia de Córdoba, que sigue esperando las fuertes lluvias
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Alrededor de 100 litros de lluvia se esperaban en algunos puntos de la provincia de Córdoba por el paso de la borrasca Benjamín, que ayer llegó a nuestros cielos. Aunque, de momento, apenas ha rozado algunas localidades, dejando 3 litros en la capital, 4,1 litros en Doña Mencía y 9,2 litros en Benamejí, como principales lugares donde las precipitaciones, al menos, hicieron acto de presencia.
Además, no se esperan fuertes lluvias ni hoy lunes, 27 de octubre, ni en la primera parte de mañana martes, por lo que el agua no sería un factor relevante hasta el ecuador de la semana. Mientras tanto, chubascos dispersos, lluvias inconstantes y, eso sí, temperaturas más suaves, por momentos frías durante la madrugada. Esto es, al menos, lo que se extrae de los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, habrá cielos muy nubosos, sin descartar que vayan acompañados de chubascos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur.
Las temperaturas se situarán hoy lunes en Córdoba entre 16º y 26º; en Lucena, entre 14º y 24º; en Pozoblanco, entre 13º y 22º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 22º.
El tiempo en Córdoba este martes
Este martes, 28 de octubre, habrá cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos durante la tarde, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte de la provincia y máximas con cambios ligeros. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 26º; en Lucena, entre 13º y 23º; en Pozoblanco, entre 10º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 22º.
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- Alberto González, técnico del Albacete: “El Córdoba CF lleva haciendo las cosas bien desde hace años”
- Asentamientos rumanos en Córdoba: una historia de supervivencia diaria que acorta la vida
- La Cata de Moriles alcanza su ecuador con un brindis a la innovación y la tradición