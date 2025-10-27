Benjamín se esconde: la borrasca roza la provincia de Córdoba, que sigue esperando las fuertes lluvias

Alrededor de 100 litros de lluvia se esperaban en algunos puntos de la provincia de Córdoba por el paso de la borrasca Benjamín, que ayer llegó a nuestros cielos. Aunque, de momento, apenas ha rozado algunas localidades, dejando 3 litros en la capital, 4,1 litros en Doña Mencía y 9,2 litros en Benamejí, como principales lugares donde las precipitaciones, al menos, hicieron acto de presencia.

Además, no se esperan fuertes lluvias ni hoy lunes, 27 de octubre, ni en la primera parte de mañana martes, por lo que el agua no sería un factor relevante hasta el ecuador de la semana. Mientras tanto, chubascos dispersos, lluvias inconstantes y, eso sí, temperaturas más suaves, por momentos frías durante la madrugada. Esto es, al menos, lo que se extrae de los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, habrá cielos muy nubosos, sin descartar que vayan acompañados de chubascos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur.

Las temperaturas se situarán hoy lunes en Córdoba entre 16º y 26º; en Lucena, entre 14º y 24º; en Pozoblanco, entre 13º y 22º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 22º.

El tiempo en Córdoba este martes

Este martes, 28 de octubre, habrá cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos durante la tarde, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte de la provincia y máximas con cambios ligeros. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 26º; en Lucena, entre 13º y 23º; en Pozoblanco, entre 10º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 11º y 22º.