Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de octubre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de octubre de 2025 es: 15, 17, 46, 50 y 51 siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- ‘Naturaleza encendida’ en el Alcázar de Córdoba: fechas, horarios y entradas para el espectáculo de luz y sonido ‘Navegantes’
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- Triunfo con autoridad del Córdoba CF ante el Albacete en el Carlos Belmonte
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña