El tiempo
Cambio de hora, ¿cambio en el tiempo? Esto dice la Aemet sobre la llegada de la borrasca Benjamín a Córdoba
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Ya está hecho. Esta pasada madrugada hemos vivido un nuevo cambio de hora. El resultado, a simple vista, es claro: amanece una hora antes, pero las tardes también son más cortas. Con el horario de invierno llega, sin embargo, una nueva modificación climática a Córdoba y provincia. Se trata de la borrasca Benjamín, que en las próximas horas cubrirá nuestros cielos y traerá importantes lluvias en los próximos días.
Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su perfil en la red social X, "el miembro de control del modelo IFS del ECMWF prevé acumulaciones bastante significativas de precipitación para este periodo de los próximos 10 días. A pesar de la aproximación que supone este producto y a la incertidumbre de la situación, llegarán precipitaciones significativas". ¿Cuánto lloverá en las distintas comarcas de Córdoba? Lo analizaremos en próximos boletines del tiempo, aunque, de momento, lo ideal es tener a buen recaudo el paraguas e incluso el chubasquero. El otoño ya está aquí.
Centrándonos en el pronóstico para hoy domingo, 26 de octubre, habrá cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos de componente oeste
Las temperaturas se situarán hoy viernes en Córdoba entre 16º y 26º; en Lucena, entre 15º y 23º; en Pozoblanco, entre 12º y 22º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 21º.
El tiempo en Córdoba este lunes
Este lunes, 27 de octubre, habrá cielos muy nubosos, sin descartar que vayan acompañados de chubascos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur.
Los termómetros se situarán en Córdoba 16º y 26º; en Lucena, entre 14º y 24º; en Pozoblanco, entre 13º y 22º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 22º.
