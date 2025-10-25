La borrasca Benjamín ya está aquí: ¿El último día soleado en Córdoba?

La borrasca Benjamín ya está aquí. Tras un Día de San Rafael con sol espléndido, las nubes irán tomando el protagonismo durante el día de hoy, cada vez más presentes conforme avance la jornada, en la que no pueden descartarse lluvias durante las últimas horas de la noche y, sobre todo, en la madrugada del domingo.

Y a partir de entonces, el final de la tregua: llegarán lluvias que regarán de agua buena parte de la provincia, incluida Córdoba capital, durante muchos días consecutivos. Pero, antes de que los paraguas adquieran el protagonismo, los cordobeses pueden disfrutar de un sábado de temperaturas casi veraniegas. Un último respiro antes de que el otoño -y luego el invierno- se hagan con la situación en lo climático.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en Sierra Morena. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso las máximas. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde.

Predicción por horas del tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán hoy viernes en Córdoba entre 14º y 31º; en Lucena, entre 15º y 29º; en Pozoblanco, entre 13º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 28º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Este domingo, habrá cielos cubiertos, con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables e intensos por la tarde, cuando podrían ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso, localmente notable. Vientos flojos de componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba 16º y 27º; en Lucena, entre 15º y 24º; en Pozoblanco, entre 13º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 12º y 22º.