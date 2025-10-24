Sol y calor para el Día de San Rafael antes del impacto de la borrasca Benjamín

El tiempo acompañará la celebración de los peroles por el Día de San Rafael este viernes 24 de octubre en Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que la jornada festiva en la capital estará marcada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. A primera hora de la mañana se notará un ligero descenso en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o en ascenso, con vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

Una jornada de sol y calor, que se mantendrá el sábado, antes de la llegada de la borrasca Benjamín a Córdoba este domingo con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas y que se prolongarán con mejor intensidad durante el comienzo de la próxima semana.

Las temperaturas se situarán hoy viernes en Córdoba entre 13º y 31º; en Lucena, entre 16º y 28º; en Pozoblanco, entre 12º y 26º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 28º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Para este sábado no se esperan cambios sustanciales. Será una jornada de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, aumentando a nubosos durante la tarde. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba 13º y 30º; en Lucena, entre 15º y 29º; en Pozoblanco, entre 12º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 14º y 28º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Llega la borrasca Benjamín

El domingo 26 de octubre, Córdoba sufrirá el impacto de la borrasca Benjamín que atravesará toda la Península. Según la Aemet, se esperan cielos nubosos con chubascos débiles a moderados, que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas, más probables e intensos por la tarde. Temperaturas en descenso.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 27º; en Lucena, entre 15º y 23º; en Pozoblanco, entre 13º y 23º, y en Priego de Córdoba, entre 13º y 22º.

Las precipitaciones se prolongarán al menos hasta el miércoles 29 de octubre, y las temperaturas se mantendrán en valores similares durante las próximas jornadas.